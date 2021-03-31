AP｜熱搶對象愛彼皇家橡樹Royal Oak系列 多款全新綠色錶面登場

剛剛公布了本年度多款新錶的愛彼（Audemars Piguet），其中最教人耳目一新的動作，肯定是品牌為了其皇家橡樹（Royal Oak）系列推出多個配以綠色錶面的版本。這個非常富有活力的配色各用上不同技術，魅力瞬間爆升，會否令新作成為搶手貨呢？

Royal Oak「JUMBO」超薄腕錶的39毫米錶殼及錶帶完全以950鉑金打造。(圖片來源：Audemars Piguet)

第一款出場的Royal Oak「JUMBO」超薄腕錶的39毫米錶殼及錶帶完全以950鉑金打造，搭配煙燻綠色太陽紋裝飾錶面。這是皇家橡樹15202型號家族首度運用這一配色，厚度僅有8.1毫米的超薄錶殼使整體更顯秀氣。

螢光塗層白金立體時標及皇家橡樹指針，即使在光線微弱的環境下也醒目易讀。腕錶搭載愛彼自製2121自動上鍊機芯，內置22K金自動盤，提供實用的時分顯示及日期顯示功能。

腕錶搭載愛彼自製2121自動上鍊機芯，內置22K金自動盤。(圖片來源：Audemars Piguet)

第二款代表性的Royal Oak自動上鍊計時腕錶採用18K黃金錶殼搭配綠色錶面的新設計。在「Grande Tapisserie」大型格紋錶面上，三個外緣鐫刻蝸紋裝飾的計時器分足鼎立。愛彼logo的24K金字母以電鍍生成法製作而成，堅固的底蓋刻有｢Limited Edition｣字樣。41毫米錶殼搭載愛彼自製2385自動上鍊機芯，18K金自動盤為其提供動力。除了計時功能之外，腕錶還具備時分顯示、小秒針及日期顯示功能。腕錶配以黃金錶帶，搭配AP字樣折疊扣，並附贈綠色小牛皮及綠色橡膠兩款錶帶。

Royal Oak自動上鍊計時腕錶採用18K黃金錶殼搭配綠色錶面的新設計。(圖片來源：Audemars Piguet)

複雜性最高的Royal Oak飛行陀飛輪自動上鍊腕錶共有三個新款，配備41毫米錶殼，搭配綠色太陽紋裝飾「Tapisserie」格紋錶面。三個款式中的18K玫瑰金錶殼版搭配玫瑰金時標及指針，限量發行10枚；限量發行50枚的鈦金屬版本也是簡潔有力；第三款以鈦金屬錶殼搭配18K白金錶圈，僅生產15枚，錶圈鑲嵌32顆長方形切割祖母綠（共重約2.41克拉），每顆都由珠寶師親手切割、刻面並嵌入白金托座中。兩個鈦金屬錶款皆配以螢光塗層白金立體時標及皇家橡樹指針，完美契合錶殼的鈦金屬錶帶。

Royal Oak飛行陀飛輪自動上鍊腕錶18K玫瑰金錶殼版搭配玫瑰金時標及指針。(圖片來源：Audemars Piguet)

三款飛行陀飛輪腕錶都搭載愛彼自製2950自動上鍊機芯，這是愛彼最新一代飛行陀飛輪機芯，沒有上層夾板的遮蔽，看似懸空的飛行陀飛輪不斷轉動，擒縱系統與擺輪游絲在其背後若隱若現。

限量發行50枚的鈦金屬版本簡潔有力。(圖片來源：Audemars Piguet)