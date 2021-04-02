為復興英國製錶業　Bremont全新廠房不假外求　培訓員工成製錶師

數高級製錶大國，瑞士為先，德國隨後，而我們最熟悉的英國，也有過許多輝煌過去。此時此刻，最具代表性的，一定是Bremont。

The Wing佔地35,000平方呎，由著名的建築師Spratley & Partners設計，設有綠化屋頂和循環空氣供暖系統。(圖片來源：Bremont)

Bremont這個名字在高級鐘錶世界裡算得上非常年輕，2002年由Nick English和Giles English兩兄弟於泰晤士河畔亨利創立。擁有自己廠房的Bremont能夠自家生產錶殼和機芯零件，因此在短時間内便已在鐘錶界打響名堂。品牌一直圍繞航空與軍事、英國工程與冒險兩個重要核心來創作產品。而他們也是全球數一數二的天文台鐘錶製作商，成就絕對受到肯定。

Nick English和Giles English兩兄弟的野心，絕對不止要建立一個品牌，而是要重振英國製錶業。(圖片來源：Bremont)

然而English兄弟的野心絕不止於此，Bremont一直堅持在英國製造腕錶之餘，最近品牌更宣佈全新的製造與技術中心「The Wing」正式落成投入運作。

Bremont今年的新作，包括了這一枚Supermarine Type 300系列的S302潛水腕錶。(圖片來源：Bremont)

要知道60年代後英國已再沒有這種類似的中心，The Wing擁有製造機械腕錶的最先進設施，絕對是英國製錶的一個重要里程碑。以重振英國的製錶業為目標，The Wing有助品牌於英國本地製造更多零件以外，更預計每年將增長兩成員工數目。

擁有最精良的儀器設計，Bremont的製錶工序不假外求。(圖片來源：Bremont)

The Wing佔地35,000平方呎，可進行全面的腕錶機械加工和製造。其坐落在美麗的英國牛津郡小鎮泰晤士河畔亨利，由著名的建築師Spratley & Partners設計，設有綠化屋頂和循環空氣供暖系統。製造中心之外，更有精品店和重要的娛樂空間，讓來自世界各地的鐘錶愛好者能夠到此參觀。

The Wing除了是新的創作及製作總部外，也設有展示室，有到英國去的話不妨去參觀一下。(圖片來源：Bremont)

營運方面，Bremont已運行學徒計劃一段時間，為員工提供培訓，精進這門非常專業和嚴格的技術。Bremont更與勞斯萊斯丶Jaguar和威廉士一級方程式車隊建立合作夥伴，並從世界最頂級的工程企業身上學習。品牌亦致力組成一隊頂級工程師團隊以減少對非本地供應鏈的依賴，這亦是本地發展的重要部分。

Bremont非常重視腕錶製造和組裝，接下來將進一步發展其學徒計劃，並招募更多的技術工程師以和出色的製錶人員。作為英國製錶學校的忠實支持者，Bremont將嘗試為學生於「The Wing」提供培訓課程，未知道打算到英國生活的香港朋友們，將會會否成為這品牌的一員呢？