【寶齊萊】Carl F. Bucherer經典重塑　反轉熊貓錶盤配年曆計時

寶齊萊（Carl F. Bucherer）在2019年首度發表傳承系列年曆雙盤計時腕錶，事隔兩年後新款在今年亮相，一個深黑色錶盤搭配兩個銀色計時器，那份雍容華貴完全達到了一個新高度。

新作繼承原裝錶款的雙計時器佈局，深黑色電鍍錶盤備有兩個水平對稱排列的銀色計時器。(圖片來源：Carl F. Bucherer)

傳承系列年曆雙盤計時碼錶（Heritage BiCompax Annual）作為品牌其中一款長青傑作，腕錶功能實用、性能精準，其年曆與計時功能合一，優雅簡潔可謂盡得上世紀五十年代初的設計風格及工藝精粹。

雖然年曆雙盤計時腕錶外觀充滿復古味道，但搭載的卻是精準的CFB 1972自動上鏈機芯。(圖片來源：Carl F. Bucherer)

其實這個年曆雙盤計時腕錶系列在2019年便已面世，其設計意念取材自品牌一款五十年代推出的計時腕錶，並製作成現代的41毫米精鋼錶殼。新作繼承原裝錶款的雙計時器佈局，深黑色電鍍錶盤備有兩個水平對稱排列的銀色計時器，錶盤外緣備有測速計刻度。之前推出的首款精鋼型號為白色錶盤配黑色計時盤，這次在新作上採用相反色彩設計，以黑色錶盤配銀色計時器，成就獨特風格的反轉熊貓錶盤。

寶齊萊百多年來創作過不少佳作，對優雅的定義向來都有講究。(圖片來源：Carl F. Bucherer)

雖然年曆雙盤計時腕錶外觀充滿復古味道，但搭載的卻是精準的CFB 1972自動上鏈機芯，備有42小時動力儲存。腕錶除計時功能外，尚有年曆及大日曆功能，可以準確顯示28日、30日及31日的月份，年曆只需要在閏年的年份調校一次即可。

1940年代的年曆加計時腕錶早已經是寶齊萊的拿手作品。(圖片來源：Carl F. Bucherer)

新作錶盤設計完美融和，配有銀灰色縫線及摺疊式針扣的黑色小牛皮錶帶。此外，腕錶也有提供貼服舒適的運動橡膠錶帶供選擇。新作限量888枚，與品牌的創立年份1888年巧妙呼應。