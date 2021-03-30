【瑞士獨立錶廠】向複雜功能挑戰　Cyrus超限量新作為旅遊者而設

「獨立」兩字總有著無窮魅力，是別具個性的存在，例如威士忌的獨立裝瓶不就是眼光的展現嗎？獨立音樂、獨立電影都能超脫於主流之外，為觀眾聽眾帶來別樹一幟的品味享受。在錶的世界亦有獨立錶廠，例如今回介紹的瑞士品牌Cyrus，向來都堅持自行研發，甚至專攻複雜功能如月相、響鬧及垂直陀飛輪等，最近推出的Klepcys GMT Retrograde更是以創意聞名的製錶大師Jean-François Mojon的得意之作。

圖片來源：Cyrus

新作搭載品牌全新研製的自動上鏈機芯，備有24小時「第二時區」功能，非常適合旅遊愛好者、經常外遊和公幹人士。採用藍漆副盤及飾有夜光阿拉伯數字時標，6點鐘位置放置小秒盤，藍色三臂螺旋秒針是品牌的標誌，整體佈局層層遞進兼顧美觀和實用，錶盤的立體結構向來都是品牌的得意之作，以重疊的層次表現出深度和獨特風格。

圖片來源：Cyrus

新作的錶殼尺寸及厚度都經過重新設計，外殼伸延錶耳以人體工學為原則，錶殼縮小後直徑為42毫米，以5級鈦金屬打造出纖薄輕盈的效果，由於包覆錶冠表面的設計，所以3點位置錶冠易於拉出和轉動，而9點位置錶冠則用來快速設置第二時區功能。另外透明藍寶石水晶錶鏡透視出機芯正面的太陽紋鏤空圖案，做出精美的鏤空效果。

圖片來源：Cyrus

最後，底蓋下可以見到各個匠心獨運的細節，灰色NAC塗層的錶橋以緞面和微雕整飾技術刻上微微彎曲的太陽放射紋，環形擺輪以每小時28,800次的振頻擺動，機芯具有55小時動力儲存。是次新作僅限量生產50枚，masterpiece by king fook獨家發售。