Rolex｜勞力士Daytona受錶迷愛戴　這款稀有地通拿3年升值八成

Daytona系列是ROLEX勞力士手上的一張王牌，尤其是不鏽鋼錶殼的116500LN（鋼迪），自從2016年問世後更是成為錶迷爭相入手的神錶之一，目前這款錶行情已衝到20多萬元（白面行情普遍高於黑面），對照手錶102,400元的定價，溢價率少說超過了一倍。

鋼迪由於定價相對親切，導致超多人都想要，所以行情被炒高還算可以理解，但是Daytona系列就連貴金屬款也有幾款擁有讓人驚呆的溢價率，就更能看出這款錶的人氣有多高了，例如彩虹圈116595RBOW在美國的價格已經超過了定價的一倍，要知道它的台幣定價可是要300多萬，但是層峰市場對這款錶依舊趨之若鶩，這款錶除了相當受到國際名流喜愛之外，本身的貴金屬和彩色寶石都是手錶保值的重要元素，也因此造成它居高不下的行情。而除了彩虹圈之外，貴金屬的Daytona其實也還不乏那種溢價率驚人的款式。

話說勞力士在2013年時適逢Daytona系列邁入50週年，因此他們在當年推出的鉑金冰藍面116506，被視為是品牌慶祝系列里程碑的一個重要動作。在這款錶推出前，採用鉑金材質製作的Daytona相對稀有，加上品牌又採用了系列少見的栗棕色Cerachrom陶瓷搭配冰藍色面盤，珍貴又獨特的設計，讓它成為Daytona系列未鑲鑽款中定價最高的一隻錶。

雖說116506不像116595RBOW具有令人眼花撩亂的彩虹寶石圈，但憑著手錶本身的稀有性，還是足以讓它成為收藏家爭相入手的紅牌，有外媒從知名二手錶線上交易網站Chrono24公開的價格資訊中發現，短短三年之間，116506的行情其實也超好，雖然沒有彩虹圈那種超過一倍一上的溢價率，但也很接近了！

根據Chrono24的資料，2019年3月時，116506的價格大概是62,670美金，看起來還比定價要低，結果時空轉換到2021年3月，如今這款錶若是全新未使用的話，它的市值已經衝到115,404美金，三年之間溢價率上看84%。一路飛漲的價格數字展現了層峰市場不只追求彩虹圈，對於相對低調的冰藍面也很有愛，在勞力士當道的今天，愈高貴稀有的款式，搶手度似乎也持續攀上巔峰境界。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士鉑金冰藍面Daytona近三年價格漲很大】