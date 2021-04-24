金錶熱潮回歸｜Rolex各款金錶買氣呈現倍數成長　金勞持續漲價

K金手錶被視為是1980年代浮華風格的一種象徵，這種貴金屬錶殼也曾經是許多人心中高級手錶的標準配置。不過近年隨著運動錶崛起、不鏽鋼錶殼開始席捲市場，使得K金手錶的人氣和買氣不如過往風光。但是在2020年迄今新冠肺炎疫情期間，我們似乎嗅到了市場對金錶的需求有開始回溫的跡象。

根據外媒報導，有些國外的大型鐘錶經銷商指出，市場慢慢開始又展露出對K金手錶的渴望。在2020年金價波動相當大的時刻，它曾在2020年8月一度站上每盎司2,000美金的歷史新高，雖然發展到近期金價又跌了下來，不過法人從目前黃金生產商收入成長穩定、疫情期間充滿高不確定性，使得投資人更願意將目標放在黃金，以及金礦產量下滑等因素預估2021年金價還是有望繼續止跌回升。這種樂觀態度也反映在手錶市場上，因為K金手錶的買氣在這一年多來不減反增。

紐約著名的珠寶鐘錶經銷商Wempe Jewelers總裁受訪時表示黃金的高保值性帶動過去一年貴金屬珠寶鐘錶的銷售成績，而且這種上揚的走勢目前看起來仍在延續當中，他指出前陣子不管勞力士水鬼、Patek Philippe Twenty〜或是蕭邦這兩年多新創作的Alpine Eagle等系列的K金款式都賣得很好，Wempe Jewelers總裁點出市場好像有一點厭倦了鋼殼的冷色調和千篇一律的銀白色，現在他們比較想追求帶點奢華感的商品。

不過金錶需求上升不代表不鏽鋼錶殼受到冷落，一些超級熱門的大品牌如Audemars Piguet、Patek Philippe和勞力士生產的鋼錶還是炙手可熱，例如Patek Philippe有些複雜功能的K金款式售價，還是不如鋼款金鷹5711/1A那麼高，形成金不如鋼的奇特現象。不過根據知名二手錶電商WatchBox的觀察，他們發現近來在WatchBox架上的精選勞力士金錶買氣呈現倍數成長，其中像是40mm的Day-Date罕見出現即將售罄的情況，同時像是玫瑰金材質的金鷹現在也常看到價格動輒就是原廠定價的一倍以上，可見K金手錶也有愈來愈搶手的趨勢。

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另一家也很有名的二手錶電商Bob’s Watches對於金錶需求量提升這件事也很有感，他們指出勞力士GMT-Master II 116718LN（黃金綠面）現在的詢問度破表，還有個更具體的例子同樣是勞力士的金錶——Daytona 116508本來定價是36,650美金，結果現在已經喊到將近一倍的65,000美金，彷彿像是鐘錶界即將掀起新一波淘金熱般，人們對金錶的興趣又回來了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：保值性高的金錶熱潮將捲土重來？】