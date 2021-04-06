Citizen聯同瑞士機芯廠　製成世界級作品　爭奪錶壇至高地位

日本是亞洲高級製錶的殿堂，Citizen作為日本最著名的錶廠之一，卻不單止要在地區揚名。品牌最近聯同瑞士機芯廠La Joux-Perret S.A.共同研發出Caliber 0200機芯，並裝載於最新作品上面，可見他們對於品質的追求，絕對有衝出日本挑戰瑞士的野心。

Citizen最近聯同瑞士機芯廠La Joux-Perret S.A.共同研發出Caliber 0200機芯，可見他們對於品質的追求，絕對有衝出日本挑戰瑞士的野心。(圖片來源：Citizen)

Citizen的The CITIZEN系列新款機械腕錶，所搭載由Citizen全新研發的Caliber 0200機械機芯，研發過程中利用了集團旗下瑞士公司Manufacture La Joux-Perret S.A. 的資源和專業技術，不僅確保了腕錶持久的高精準度性能，更將美學藝術昇華至更高層次。與其他高精準度機械腕錶一樣，這款腕錶的機芯同樣採用無卡度游絲擺輪結構，確保更高的走時穩定性。

Cal. 0200機芯精準度超越瑞士官方天文台認證標準（ISO 3159），達至平均日差-3至+5秒。(圖片來源：Citizen)

回溯至2012年，為了研發全新的機械腕錶，當時La Joux-Perret正式加入Citizen Watch集團。Cal. 0200機芯便是雙方通過密切合作和技術交流所得的作品。

無卡度游絲擺輪結構，具有高效的抵禦撞擊功能和耐磨損性。(圖片來源：Citizen)

機芯採用高端製錶技術打造，精準度超越瑞士官方天文台認證標準（ISO 3159），達至平均日差-3至+5秒。機芯採用無卡度游絲擺輪結構，具有高效的抵禦撞擊功能和耐磨損性。精妙的佈局使機芯各層齒輪和各個腕錶零件都一覽無遺，而腕錶的各樣零件皆經過高標準的精心打磨，提高了機芯的整體美感。

腕錶的外觀設計大方簡約，體現出Citizen的設計理念。(圖片來源：Citizen)

為了確保質素，腕錶要經過長達17天的嚴格內部測試，確保性能符合標準。測試在不同的條件下展開，包括在六種位置和三種溫度環境下進行。每一枚腕錶都配有一份出廠合格證，以證明腕錶通過了Citizen所有嚴謹的檢測標準。

以日本人做事的態度加上瑞士製錶的技術，Citizen之後可以走到多遠，相當叫人期待。