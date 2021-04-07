【鐘錶與奇蹟2021】Montblanc萬寶龍收藏必選　兩大經典系列新作

錶迷們引頸以待的錶壇盛會「Watches and Wonders 2021」於今天開幕，這個馬拉松式的盛事參展品牌比起去年多一倍，共有500場新聞發布會、400場零售商演講介紹、40多場主題演講等令人目不暇給的節目，有興趣的朋友可以在網上收看直播。接下來將會有諸多品牌陸續發布新品，我們也會在此不斷向大家介紹。

Montblanc Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148（圖片來源：Montblanc）

今回首先介紹的就有Montblanc（萬寶龍）的新作。相信眾多朋友最初認識這個品牌，不一定是從腕錶入手，因為品牌有很多面向，例如它在鋼筆界有天花板一樣的水平，然而說到腕錶也是獨特的存在。能夠在業界有領導地位的，都會堅持投入錶廠自家製機芯，然而自製機芯並不一定具有更大的成本效益。業界有四大錶廠：Minerva、Lemania、Valjoux和Venus，當中Minerva始於1858年，是極少數自製機芯擺輪游絲的工廠，曾於1936年研發出當時唯一可計算至百分之一秒的時計，自2007年，錶廠就歸於Montblanc旗下。

Montblanc Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148（圖片來源：Montblanc）

老實說，現今世代影響入手一枚腕錶的重要元素無非是保值或升值能力，不過總有另一部份的愛好者會把眼光放在收藏之上，Montblanc已然擁有瑞士最頂級的機芯工藝，Minerva百多年的傳統絕對是收藏之選。Montblanc有兩個系列值得留意，分別是「Heritage」與「1858」，不言自明是與Minerva這家名廠有關。Heritage系列顧名思義是走經典傳統風格，傳承了上世紀4、50年代文藝軍事風，至於「1858」則主要是2、30年代的軍錶風格，雖然品牌並非以軍錶起家，然而在今天這些復古元素是深受喜愛的。

Montblanc Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148（圖片來源：Montblanc）

新鮮出爐的「Heritage Pythagore Small Second Limited Edition 148」設計靈感取自風行於1940年代的Minerva Pythagore 48機芯，別具歷史意義。它是Minerva深厚功力的精髓，雖然Minerva以計時腕錶最為注目，但亦不止於此，在1940年代設計了一款引人矚目的48機芯，應用在Pythagore系列之上，其設計理念是按照數學的黃金比例（φ = 1.618）安排錶橋在機芯中的位置，這黃金比例是畢達哥拉斯（Pythagore）的劃時代成就，他從大自然當中找尋到的數學規律，還成為了美學的指標。

本作有18K玫瑰金和白金兩個型號，搭載全新MB M14.08自製機芯，備有Minerva的密碼式簽名，設計上秉持4、50年代Minerva時計的風格，側重錶盤設計，集雙質感裝飾、弧面造型和亮漆塗層等多種飾面技術之大成。錶盤的冷藍或煙燻焦糖復古色調引人注目，搭配了對應的棕色或藍色復古Sfumato鱷魚皮錶帶，保持整體性，這般高質的藝術水平僅限量生產148枚。

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858（圖片來源：Montblanc）

另一枚最新限量錶款「1858 Geosphere Limited Edition 1858」從沙漠取得靈感，設計上呈現沙漠獨特風貌，剛才說過1858系列是以Minerva於2、30年代的軍用懷錶為設計靈感，所以特別執重準確無誤、堅固耐用，即使處身極端氣候環境也能有著絕佳表現，所以之前的作品都是以冒險為主題，分別有頌揚山嶽、探索森林與冰川等自然之美之寓意。今回就以沙漠為題，同時向Reinhold Messner這位探險家致敬，他曾於2004年獨自徒步橫越戈壁沙漠2,000公里，是為世界頂尖的冒險家。1858 Geosphere則是系列的經典，配備兩個獨特的弧面南北半球旋轉地球儀和自製世界時間複雜功能，是次限量版推出1,858枚，更是別具意義。

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition 1858（圖片來源：Montblanc）

腕錶設計重現岩石地帶的色調，青銅錶殼是系列的經典用料，錶背鐫刻呈現立體效果的戈壁沙漠圖案，手工極為精細，先以雷射在鈦金屬錶背上鎸刻出浮雕效果，著色方面竟是以雷射產生的氧化作用形成，可謂是獨一無二的藝術佳品。搭載MB 29.25自製自動上鍊機芯，兩個弧面旋轉半球地球儀分別位於6點鐘和12點鐘位置，搭配鍍玫瑰金與棕色日夜顯示，搭配復古風格的棕色Sfumato小牛皮錶帶，飾有米白色縫線，很多朋友會忽略錶帶，但其實錶帶往往能夠體現出配戴者的品味，更莫論重要的舒適度。