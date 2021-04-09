【OMEGA】全黑色調Seamaster 300M潛水錶　一個顏色演繹無限細節

OMEGA今年推出了一款全新的Seamaster Diver 300M潛水錶，名字叫BLACK BLACK，初初以為自己睇錯了，後來才知道這錶真的由頭黑到尾，黑到一個地步，是我在整理圖片時將圖片轉成黑白，對圖片竟然真的一點影響都沒有，你也不妨試一試。

為製造出真切的深邃效果及呈現海底下最黑暗角落的感覺，直徑43.5mm的錶殼以光面磨沙黑色陶瓷[ZrO2]製造。(圖片來源：Omega)

在這枚1993年面世的潛水300米系列新成員中，Omega特別運用陶瓷物料具多樣性的優點，創造出一枚包含不同深淺色調的單色腕錶。

配上黑色橡膠錶帶令整體視覺更完美。(圖片來源：Omega)

為製造出真切的深邃效果及呈現海底下最黑暗角落的感覺，直徑43.5mm的錶殼以光面磨沙黑色陶瓷[ZrO2]製造，並以融合式的方法完美地配上黑色橡膠錶帶。錶帶上的錶扣採用跟錶殼相同的物料製成。為確保腕錶每個部分都完美地融合一起，錶匠同時以黑色陶瓷製作錶冠及排氦氣閥門。

透過藍寶石水晶底蓋，可以看到唯一不是黑色的Co-Axial Master Chronometer 8806機芯。(圖片來源：Omega)

這次是Omega首次把錶面所有細節全盤以鐳射蝕刻技術鐫刻在黑色陶瓷[ZrO2]表面上。從Seamaster標誌性的波浪紋理到分鐘刻度、字樣、甚至是Omega標誌等，各種細節均以鐳射蝕刻技術於單塊陶瓷上浮雕而成。這種浮雕式的效果可同時見於單向旋轉錶圈的潛水刻度上。

Omega首次把錶面所有細節全盤以鐳射蝕刻技術鐫刻在黑色陶瓷[ZrO2]表面上。(圖片來源：Omega)

透過藍寶石水晶底蓋，可以看到唯一不是黑色的Co-Axial Master Chronometer 8806機芯。機芯通過瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology, METAS）的嚴格測試，能確保其精確度、性能及防磁效能均臻達業界最高標準。腕錶備有Omega全球5年保養認證，進一步證明了品牌的信心。