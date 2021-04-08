【Rolex 2021】勞力士最新Explorer I／II重塑經典　價錢細節解說

今日錶迷們的話題當然離不開是Rolex（勞力士）的新款作品推出。不出所料地，今年適逢Explorer II問世50周年，新作定必是重頭戲，也是過去的日子預測名單中的常客。本來覺得Explorer會再作調整，但竟然也有新作，今回就來看看兩枚新品的細節。

Oyster Perpetual Explorer, 36 mm, yellow Rolesor（圖片來源：Rolex）

先來說Rolex Explorer（探險家系列），作為Rolex的「入門款」自1953年面世以來，完美演繹出經典的簡單，鋼款搭黑面，這經典的配搭令人受落了半個世紀。不過今回新作卻推出黃金鋼版，誓要令大家耳目一新。

Oyster Perpetual Explorer, 36 mm, yellow Rolesor（圖片來源：Rolex）

回顧一下歷史，系列名為「Explorer」，向來都與探險有關，原因是在1953年世界最高之巔珠穆朗瑪峰終於被征服，而首兩位登頂的探險家Edmund Hillary及Tenzing Norgay當年正是戴著Explorer，只不過他們手上的卻只是原型版，實測證明可以經歷到零下40度、在嚴峻的環境下依然可靠。當然，此舉為Explorer打響重炮、震驚世界，在同年Rolex就正式推出世上首枚Explorer型號6350，最經典的、一直沿用至今的設計就是錶面上的「369」，是為Rolex之中標誌性的存在。

Oyster Perpetual Explorer, 36 mm, yellow Rolesor（圖片來源：Rolex）

不過有一項傳統在2010年就改變了，就是本來36mm的錶徑在2010的作品型號214270變為39mm，當時大錶面正盛行，所以不難想像此舉的用意，但歷史悠久的36mm卻是玄門正宗，所以今年新作型號124273亦同時改為36mm，搭載3230型機芯，配備Chromalight夜光顯示時標，鋼殼經典依然存在，但金鋼／半金亦是Rolex的經典組合，皆因Rolex於1933年將金鋼Rolesor（蠔式鋼與18ct黃金的組合）註冊為商標。鋼殼定價為$50,000港元／$6,450美元，而金鋼則是$84,500港元／$10,800美元。Explorer向來別具人氣，當年木村拓哉分別在日劇《Love Generation》與《HERO 2》中都戴上此作，一度成為熱捧對象，但等到成為潮流指標才入手就太遲了。

Oyster Perpetual Explorer II, 42 mm, Oystersteel（圖片來源：Rolex）

接下來再看的是千呼萬喚的Explorer II新作型號226570，換上了3285型機芯，具有Chromalight夜光顯示時標，精鋼錶圈及GMT橙針同樣標誌性，主打白色錶面，尺寸不變為42mm，雖然以上種種看似與之前分別不大，但實質是天使在細節。錶殼與錶帶經過重新設計，錶殼微調而錶帶略為加闊，旨在完善化整體線條美，乍看之下未必留意到，但戴久了卻能感受得出吧。黑色鐘點標記及指針選用啞黑面，整體感覺更為顯眼又順眼。新作定價為$66,400港元／$8,550美元。