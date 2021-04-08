【Rolex 2021】勞力士Daytona新組合　地通拿全隕石錶面搭陶瓷圈

剛剛為大家介紹過Rolex（勞力士）今年Explorer及Explorer II的新作，接下來當然要繼續看看同樣矚目的最新地通拿！

Daytona向來都是Rolex的注目點，又難怪，因為現在拍賣價最高的三枚名錶之中，排第二的就是Daytona，而且更是曾屬Paul Newman之物。今回要介紹的最新Cosmograph Daytona共有三款，相信定必成為搶手作，皆因當中的隕石錶面搭陶瓷錶圈對Daytona而言是首次組合，再加上配搭橡膠錶帶，無論是外型美觀還是組合的新鮮度都是一絕。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, 40 mm, 18 ct white gold（圖片來源：Rolex）

其實隕石錶面並非Daytona首例，隕石錶面最大的特點是獨一無二的紋理，稱為維德曼交角花紋（Widmanstätten），是由小行星在宇宙間隨著時間的流逝而慢慢冷卻形成，而且無可能在地球上形成，當中所需的時間動軋幾百萬年。有些隕石帶有金屬光澤，主要是由鐵和鎳組成，正是Rolex所選用的。

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, 40 mm, 18 ct white gold（圖片來源：Rolex）

至於新作上的陶瓷技術更是頂尖技術的展現，一體成型的陶質外圈及陶質字圈防刮損又難被腐蝕。是次三個新款都配備金屬隕石錶面，黑色計時盤分別設於 3、6、9 點鐘位置，乍看之下有點像熊貓面的感覺。18ct白色黃金款（型號116519LN，定價：$266,300港元／$34,050美元）配備一體成型黑色陶質Cerachrom測速計外圈以及Oysterflex橡膠帶，另外兩款為18ct黃金款（型號116508，定價$320,400港元／$41,000美元）及18ct永恆玫瑰金款（型號116505，定價$341,700港元／$43,700美元），配備金屬測速計外圈及蠔式錶帶，皆搭載4130型機芯。

是次的設計既有型格新穎的組合，亦有貴金屬錶殼可供選擇，照顧得到不同性格與定位的朋友，貴金屬版當然價值不菲，但116519LN亦很大可能成為潮流追捧的對象，可惜的是炙手可熱也代表一錶難求。