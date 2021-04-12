Tag Heuer超低價搶手之作　瑞士製陀飛輪兼具COSC計時功能成焦點

陀飛輪作為高級鐘錶的三大最高技術之一，向來都有著崇高地位。但隨著近年科技進步，不少錶廠都有嘗試製作。然而這個標竿於瑞士製錶界來說，始終有其份量。Tag Heuer最近推出的一枚Carrera Heuer 02T，不用17萬的定價立即成為市場上最易入手的瑞士製陀飛輪，其象徵意義與吸引渡絕對有代表性。

250枚限量版Carrera Heuer 02T陀飛輪計時腕錶，湛藍的用色配襯鈦金屬錶鍊。(圖片來源：Tag Heuer)

250枚限量版Carrera Heuer 02T陀飛輪計時腕錶，湛藍的用色配襯鈦金屬錶鍊，繼承了Tag Heuer充滿活力的外觀，但竟又裝配有高級的陀飛輪實在有驚喜。

Carrera Heuer 02T機芯配備輕巧的陀飛輪框架，以碳纖維及鈦金屬鑄造。(圖片來源：Tag Heuer)

Carrera Heuer 02T機芯配備輕巧的陀飛輪框架，以碳纖維及鈦金屬鑄造，其振頻達每小時28,800次，生產過程及成本均受嚴格監控，是精確科技的結晶。但對品牌製錶匠而言，要將計時功能、自動上鍊系統，以及飛行陀飛輪裝嵌在直徑只有31毫米的機芯中，同時確保各個小錶盤之間存在一定間矩，維持時尚典雅的系列造型，才是最考驗個人造詣的一環。

平行擺陀也披上藍色PVD鍍膜，令整體效果更為和諧。(圖片來源：Tag Heuer)

腕錶裡裡外外均鍍上一抹藍調，包括陀飛輪架橋，以至保護錶冠和按鈕的橡膠。Carrera Heuer 02T機芯更為全新限量版首次換上全藍色放射狀太陽紋磨砂錶盤。就連錶盤外圍的陶瓷測速錶圈，亦鍍上蔚藍潤飾。就連平行擺陀，也披上藍色PVD鍍膜，令整體效果更為和諧。

錶盤外圍的陶瓷測速錶圈，亦鍍上蔚藍潤飾。(圖片來源：Tag Heuer)

腕錶直徑45毫米的鈦金屬錶殼之外，更加換上了2級鈦金屬錶鍊，取代原有的黑色橡膠鱷魚皮錶帶或柔軟的全橡膠錶帶。