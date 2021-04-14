愛彼聯乘Marvel｜黑豹皇家橡樹飛行陀飛輪　黑與留白取得完美平衡

極受錶迷追捧的愛彼（Audemars Piguet）今年最震撼錶壇的作品，是一枚和Marvel合作推出的皇家橡樹概念系列「Black Panther 黑豹」飛行陀飛輪腕錶，只要你看過作品真身，肯定都難以冷靜。

沒有想像過愛彼會突然和Marvel結盟，這次創作，也許將改變整個品牌將來發展。(圖片來源：Audemars Piguet)

這枚「Black Panther 黑豹」，可說是愛彼和Marvel建立長期夥伴關係之後的首炮，腕錶限量發行250枚，並以此向所有Marvel迷的荷包正式宣戰。

鈦金屬圓形錶殼搭配黑色陶瓷八角錶圈及錶冠，成就洗練的高科技造型。(圖片來源：Audemars Piguet)

皇家橡樹概念系列「Black Panther 黑豹」飛行陀飛輪腕錶極具未來感的設計風格，令人聯想到漫威「Black Panther 黑豹」人物所穿的尖端科技振金防彈裝。鈦金屬圓形錶殼搭配黑色陶瓷八角錶圈及錶冠，成就洗練的高科技造型。符合人體工學原理、吻合手腕弧度的弧形錶殼以兼具堅硬與輕盈的材質打造，大幅提升佩戴舒適感。

從錶背的透明底蓋裡可欣賞到愛彼的2965機芯。(圖片來源：Audemars Piguet)

直徑為42毫米的鈦金屬錶殼採用精緻的手工精修裝飾。黑色陶瓷錶圈採用愛彼經典霧面打磨及拋光倒角交錯處理，鈦金屬錶殼經噴砂處理，呈現優美細緻的紋理，與經霧面及倒角打磨的鈦金屬刻度外圈互相輝映。霧面打磨精鋼六角螺絲將錶圈鎖入錶殼，烘托出雙色設計的絢麗美感，從外部可見的深紫色防水墊圈，以艷麗色彩增添活潑動感。

6點鐘位置不停旋轉的飛行陀飛輪與10點鐘位置的鏤空發條盒都可以直接從錶面欣賞得到。(圖片來源：Audemars Piguet)

錶面除了在6點鐘位置不停旋轉的飛行陀飛輪，還點綴著以白金打造的手繪3D立體「BlackPanther 黑豹」。為了製作及組裝英雄人物，並將其固定於機芯上，愛彼特別開發全新工具。超級英雄的服裝以雷射鐫刻出細膩的紋理，再以手工精雕細琢完成這道工序。「Black Panther 黑豹」人物的身軀經一位鐫刻師妙手刻出無數精緻細節，從手、爪、肌肉到五官都維妙維肖。

「Black Panther 黑豹」人物的身軀經一位鐫刻師妙手刻出無數精緻細節，從手、爪、肌肉到五官都維妙維肖。(圖片來源：Audemars Piguet)

接著由一位畫師繪出炯炯有神的雙眼，並將稀釋過的黑漆層層塗抹於防彈裝上，直到在衣服的紋理及色彩層次對比之間取得完美的平衡。防彈裝上微妙的留白與黑色部份形成強烈對比，烘托出深邃感，白金表面經過拋光，帶來光線映射的絢麗效果。

腕錶搭載愛彼2965機芯，這是2018年專為皇家橡樹概念系列打造的新生代手動上鍊飛行陀飛輪機芯，你可以透過錶面欣賞在6點鐘位置不停旋轉的飛行陀飛輪與10點鐘位置的鏤空發條盒。