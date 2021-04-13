【Tudor】2021帝舵新錶發布　你最喜愛熊貓面　還是金綠、褐銀？

相信錶迷們連日來定必在密切留意著新錶動向，當中最期待的除了Rolex，就是Tudor的2021新作，但看過之後，相信其帶來的驚喜並不比Rolex少吧。

Black Bay Chrono（圖片來源：Tudor）

幾款新作之中，最令人期待的就要數Black Bay Chrono。是次為大家帶來黑白兩款熊貓面錶盤設計，配備品牌潛水腕錶的一大標誌、於1969年面世的標誌性雪花指針，以及自家製的計時機芯MT5813，具備時、分、秒顯示、計時及日曆功能。

Black Bay Chrono（圖片來源：Tudor）

適逢首款Tudor計時腕錶面世五十周年，是次推出新款Black Bay Chrono精鋼款腕錶實為重頭戲之一，41mm錶殼經過重新設計，錶面備有啞黑色與蛋白色兩款可選，設有兩個對比色的內凹式副計時盤，設計上俗稱「熊貓面」，不銹鋼固定外圈搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，突顯運動感。

Black Bay Chrono（圖片來源：Tudor）

Black Bay Chrono向來都別具人氣，甚至不少朋友覺得物超所值，現時市場上明顯已經認受了，有幾個條件令它站得穩，首先是設計上集合了討好的元素，看起來更有點像Daytona，此外腕錶一大成本是來自機芯，而自從品牌自家製機芯開始，價值已經有升無跌。

Black Bay Chrono（圖片來源：Tudor）

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MT5813型機芯是與百年靈合作研發的，從百年靈01計時機芯演進而來，這款機芯向來都口碑好，配備矽游絲，動力儲備長達70小時，獲瑞士官方天文台認證（COSC），機芯的每日誤差僅在-2至+4秒之間，比起設定標準還要精準。是次更配備三款不同錶帶，織紋帶及皮帶版要價$36,600，至於鋼帶則為$39,000。

Black Bay Fifty-Eight 18K（圖片來源：Tudor）

Tudor自1958年推出首款防水深達200米的潛水腕錶，是為重要里程碑，另一個標誌性款式Black Bay Fifty-Eight正是特此紀念這重要年份。是次推出最新的「18K」及「925」從名字上就知道正是取用黃金及白銀材質。

Black Bay Fifty-Eight 18K（圖片來源：Tudor）

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是次的新作是品牌首次選用18 ct黃金以及925銀材質作為錶殼，所以定必令一眾錶迷趨之若騖。前者金、綠配色加上磨砂啞面處理，乍看之下恍如青銅製，大大減低了黃金本來的「土豪」式奢華，同時帶有絲絲的古典美，於50年代風靡一時的39毫米直徑錶殼可以襯出文藝復古味道。另外，是次也是品牌首次為這類型腕錶裝配透明底蓋，可以欣賞到內裡的原廠機芯MT5400。

Black Bay Fifty-Eight 925（圖片來源：Tudor）

至於925方面其實並非採用純銀而是銀合金，因為純銀本身太軟而且容易起變化，不過這銀合金的配方卻沒有公開乃是機密。同樣以全磨砂啞面處理，卻會閃耀出璀璨銀白光澤，同樣裝配透明底蓋，錶盤配上灰褐色，展現出與別不同的古典氣派。Black Bay Fifty-Eight 18K要價$126,100，至於925為$32,300。

Black Bay Fifty-Eight 925（圖片來源：Tudor）