積家翻轉系列投入最高工藝技術　限量10枚超高水準花藝殿堂之作

春天正是繁花爭艷的季節，彷彿要紀念一下這好時光，積家（Jaeger-LeCoultre）最近就推出了四款非常迷人的REVERSO ONE翻轉系列腕錶，並大方地展現品牌超凡的工藝技術。

粉紅海芋與玫瑰金錶殼的溫暖色調相得益彰，漸變粉紅色琺瑯的海芋花朵與黑色漆面背景形成鮮明對比。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

四款奪目的全新Reverso One翻轉系列腕錶可說是錶廠的一次曬冷之作，糅合了琺瑯工藝、雕刻工藝和寶石鑲嵌工藝等多種藝術工藝於一身。

積家大工坊工匠們花費數星期以至幾個月的時間，以不同的工藝塑造細膩的造型。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

錶盤優雅含蓄，數字時標襯托白色珍珠母貝錶盤的光澤，而金質框架令錶盤四角更見分明。翻轉錶殼的背面，就可以見到積家大工坊工匠們花費數星期以至幾個月的時間，以不同的工藝塑造細膩的造型。工藝大師首先要進行雕刻，然後是琺瑯裝飾，這需要逐層添加琺瑯顏料，令作品呈現豐富而微妙的色彩變化，增添視覺上的深邃層次感。每添加一層琺瑯顏料，都要進行高溫焙燒以固定顏色，而這個過程需時數天。最後，錶盤背景以釉漆或珍珠母貝裝飾，或鑲嵌鑽石。

錶盤優雅含蓄，數字時標襯托白色珍珠母貝錶盤的光澤，而金質框架令錶盤四角更見分明。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

四款作品中的白百合，空白的白金錶背首先經過浮雕裝飾，將背景的金屬雕空，呈現花朵設計凸起的輪廓線條。每一朵花均為手工雕刻而成，精緻的細節重現百合花花瓣的質感。深邃的藍色琺瑯葉片和淺藍色花蕊，與白金的冷色調形成鮮明對比。纖薄的珍珠母貝片切割成與錶背大小相同的形狀，營造天藍色背景。粒面鑲嵌鑽石點綴整個錶殼，從正面一直延伸至背面，上鏈錶冠亦綴以一顆倒鑲鑽石。

空白的白金錶背首先經過浮雕裝飾，將背景的金屬雕空，呈現花朵設計凸起的輪廓線條。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

粉紅海芋與玫瑰金錶殼的溫暖色調相得益彰，漸變粉紅色琺瑯的海芋花朵與黑色漆面背景形成鮮明對比，而葉片則全鋪鑲璀璨美鑽。上鏈錶冠綴以一顆倒鑲鑽石，而整個錶殼綴以粒面鑲嵌鑽石，從正面一直延伸至錶殼背面。

每一朵花均為手工雕刻而成，精緻的細節重現百合花花瓣的質感。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

兩款全鋪鑲鑽石腕錶亦綴以海芋設計，腕錶均採用琺瑯花朵與葉片裝飾，搭配雪花鑲嵌鑽石背景。雪花鑲嵌工藝是一項要求極高的技術，一小時只能夠鑲嵌五至六顆寶石。這些腕錶上的寶石鑲嵌需要95小時方可完成。花卉圖案設計從錶背延伸至錶圈，無縫覆蓋錶殼側面，而弧面及棱角為工藝大師的工作增添相當高的難度。

全新時計採用修長的Reverso One翻轉系列錶殼，並搭配色彩鮮豔的亮面鱷魚皮錶帶。機芯方面，Reverso One Precious Flowers翻轉系列珍稀花卉腕錶配備專為Reverso翻轉系列腕錶而研發的長方形積家846型手動上鏈機械機芯。每款腕錶只限量推出10枚。