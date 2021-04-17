Swatch研發陶瓷結合生物來源物料　革新系列改變傳統陶瓷易碎缺點

設計的精神不止在外觀造型，而是在每個細節每個層面都要照顧得到。以設計之道打開品牌大道的Swatch繼去年9月首次引入BIOCERAMIC去製作手錶之後，今年又有新搞作，採用陶瓷及Bio-sourced（生物來源物料）去作為全新製錶物料，並將其率先應用在Swatch Big Bold家族上，正式推出Swatch Next系列。

Swatch以Bio-sourced（生物來源物料）作為全新製錶物料，並將其應用在Swatch Big Bold家族上。(圖片來源：Swatch)

自1983年Swatch初問世，便迅速顛覆手錶行業。親民的價格與高水準的品質推出12款僅由51個零部件組成的彩色手錶，把當時的潮人們完全迷倒。37年以來，Swatch不單繼續在設計上大花心思，也不時和各個藝術家合作創作出精彩作品。可以說，Swatch本身就代表了潮流。

BIOCERAMIC由三分之二陶瓷成份與三分之一生物來源物料成份共同組成，兼具彈性與韌性的同時更具絲滑般觸感。(圖片來源：Swatch)

全新Swatch Next系列的科技型物料革新，將BIOCERAMIC由三分之二陶瓷成份與三分之一生物來源物料成份共同組成，兼具彈性與韌性的同時更具絲滑般觸感，也大為提升了其在耐磨損性能方面的實力。相比傳統陶瓷，新物料更加堅韌、不易碎，而BIOCERAMIC的應用也讓手錶的設計細節更有高級的質感。

Big Bold標誌性的「半透明式」鏤空設計理念，讓佩戴者們可以充分欣賞到創新物料的傑出特質，突顯出Swatch高透明度的設計態度。在色彩美學的應用上，Swatch化身治癒系「手腕調色師」，將一眾溫柔的馬卡龍色系融入新作中，系到五款新作包括有經典簡約的黑色、白色；屬「年度之色」的灰色，再加上非常有活力的淡湖藍及櫻花粉，絕對是襯衫的最佳選擇。