Rolex新款Datejust 36面盤新工藝　棕櫚渡假風與金磚坑紋引起話題

勞力士這兩年持續針對旗下的基本款系列如Oyster Perpetual和Datejust推出改款，暫時先撇開機芯改朝換代的部分不論，這兩年新款讓人感受到勞力士針對提升面盤「顏值」所下的功夫，例如2020年先有Oyster Perpetual換上糖果漆面，2021年又有Datejust系列屬於中型款的36mm新增令人耳目一新的面盤修飾工藝，賦予單色面盤更有層次感與視覺張力的形象。

勞力士今年發表四款Datejust 36面盤紛紛採用品牌引進的新工藝，其中有三款為棕櫚葉圖案面盤，讓人聯想起熱帶雨林的盎然生機，又富有濃濃的渡假風情；至於剩下一款則是把勞力士過往運用在錶圈的坑紋處理移植到面盤上，乍看好像一顆一顆堆疊的金磚，搭配半金材質盡展高雅風格。

勞力士Datejust 36 新錶工藝細節介紹（放大圖片了解）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士DJ面盤新花樣，棕櫚葉渡假風與金磚坑紋高貴風】