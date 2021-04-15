繼上太空、聞名車壇、極平陀飛輪、潮流聯乘　TAG Heuer再有驚喜

乘著「Watches and Wonders 2021」我們繼續新錶發布消息。今回要介紹的是自從歸於LVMH旗下，因為眼光獨到的定位而銷量達致業界前列的TAG Heuer，其Aquaracer系列推出最新的Professional 300，以全新的姿態與用料面世。在之前，我們先來回顧品牌的風光歷史如何繼承至今。

首枚進入太空的瑞士手錶（圖片來源：TAG Heuer）

據說，TAG Heuer曾想在5,000至10,000美元這個價位的市場上佔一席位，卻發現這個價位有太多選擇，加上買錶的顧客愈趨年輕化，於是就毅然把價格調整至1,500至3,000美元左右，並以打造年輕人首枚入手的奢華腕錶為目標，自此打下佳績。不過熟悉品牌的朋友會知道，品牌在技術及創新上從不馬虎，並不會因價就貨。

在上世紀，世界各國都爭相上太空以展示其科技力量，其實在錶界亦然，而TAG Heuer就在1962年成為首枚進入太空的瑞士手錶，當時首個環繞地球飛行的美國人John Glenn戴上Heuer秒錶記錄了他為期4小時56分鐘的飛行。品牌創立於創立於1860年，早在1916年就創造了世界上首枚的運動計時秒錶，於1920年的奧運會被選用為官方時計，這些都是早期為人所津津樂道的。

TAG HEUER X FRAGMENT DESIGN限量版計時錶（圖片來源：TAG Heuer）

來到近年，品牌也不敢怠慢，要追上科技步伐有功能極多的CONNECTED智能腕錶，而且其機械錶的外觀令人深深著迷。要潮的話，它亦有與日本潮流教父藤原浩的FRAGMENT DESIGN聯乘推出限量時計，但說到最近熱話就非它莫屬：僅17萬港元就能入手、高級鐘錶三大最高技術之一的陀飛輪作品——Carrera Heuer 02T。

250枚限量版Carrera Heuer 02T陀飛輪計時腕錶（圖片來源：Tag Heuer）

說到TAG Heuer，老是被其深刻的賽車基因所吸引，品牌上天下地無遠弗屆，但潛水錶呢？其實品牌於1978年首推的Heuer Ref. 844潛水錶向來都是收藏家的寵兒。當時以錶盤上的紅色24小時制刻度、夜光小時刻度、清晰的分鐘刻度，以及可旋轉錶圈為潛水錶領域制定出全新標準。

Aquaracer Professional 300（圖片來源：TAG Heuer）

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最新的Aquaracer Professional 300以六種經典元素為創作基礎，也是潛水員在深潛時必須依靠的功能：單向旋轉錶圈、旋入式錶冠、至少200米的防水性能、夜光刻度、藍寶石水晶玻璃錶鏡以及雙重安全錶扣。12刻面單向旋轉錶圈注入耐刮的陶瓷嵌件，12個刻面中的每個刻槽都進行加工，於是在手持哪個刻面錶圈都能更易於抓握；藍寶石水晶玻璃錶鏡方面，在6時位置的日期顯示底部添加了一面放大鏡，更易讀取日期。

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來到錶圈輪廓就是重點，全新的設計飾有八角形的小時標記及12角錶冠，整體造型更一致，感覺更為優雅。時、分針的辨識度加強，以增強清晰度。整體設計得更輕、更薄，日常配戴毫無壓力。是次新作有7個型號、2個尺寸，當中4款為43mm，分別是黑色、藍色或銀色錶盤，沿襲了系列標誌性的水平條紋錶盤設計。另外3款為36mm，飾有2019年推出的波浪紋錶盤以及8個鑽石小時標記。最後，剛才說過Heuer Ref. 844故事，今年品牌亦推出限量版Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844向此作致敬，採用第五級鈦金屬錶殼，標誌性的紅色24小時制刻度，僅限量844枚。