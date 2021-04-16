跑贏時代的精準時計　配合前衛設計之極緻　ZENITH外內兼備新作

ZENITH眾所周知是一個以自製機芯而聞名錶壇的品牌，除了「El Primero」這個號稱世界上最精準的計時機芯仍在不斷創新進步，品牌標誌性的開放式鏤空錶盤設計亦深受歡迎。藉著「Watches & Wonders 2021」，品牌以前衛設計見稱的DEFY系列再推出新作，名為DEFY Extreme的作品在精準性能與粗獷風格上再下功夫，正如其名，沒有最極致，只有更極緻。

DEFY EXTREME腕錶（微噴砂鈦金屬），售價：HK$144,100 （攝影：龔嘉盛）

Defy Extreme旨在由內到外的自信演繹，採用El Primero 9004自動計時機芯在錶盤下清晰可見，1/100秒計時運行一覽無遺，配備兩組擒縱機構分別為時間和計時，以納米碳管複合物及石墨烯製成，兼具輕盈及免受磁場影響。機芯亦經過彩色電鍍處理，與外觀相呼應。

DEFY EXTREME腕錶（微噴砂鈦金屬及拋光玫瑰金），售價：HK$173,600（攝影：龔嘉盛）

DEFY Extreme是DEFY系列的活力增強版，45mm錶殼的輪廓線條和細節更為突出而有力，三個款式分別為啞光鈦金屬、啞光鈦金屬搭配玫瑰金以及藍色調鈦金屬錶款，設計上借鑒了A3642等1960年代最初的DEFY錶款中突顯棱角的設計，而且錶圈下方的十二邊形環圈一直向下延伸，與同為十二邊形的錶背相互呼應。此外，三款錶帶分別為鈦金屬、橡膠錶帶及Velcro®魔術貼錶帶，均具防水性能，分別適合日常佩戴、極端環境及進行極限運動時更換。

DEFY 21 ULTRABLUE腕錶，售價：HK$ 106,100（攝影：龔嘉盛）

除了Defy Extreme，是次亦有另一款Defy 21 Ultrablue同時釋出，還記得去年推出的Ultraviolet為世界上首枚紫色計時機芯作品，是次顧名思義就是藍色冷色調的新版本。如果紫色是個性的展示，那麼藍色就更易上手，也有專業的味道。錶盤部份鏤空，配備略微交疊靠攏的灰色計時盤，與深灰色錶殼相互呼應，白色時標相當顯眼，藍色機芯採用DEFY 21前衛的機芯設計理念，配備鏤空倒角夾板。44mm琢面鈦金屬錶殼以啞光噴砂處理，配備覆有藍色「Cordura效果」的黑色橡膠錶帶。

以上兩款都是市場上難得一見的1/100秒計時腕錶，最有玩味的是錶盤內圈的1/100秒刻度，計時秒針每秒運行一圈簡直是速度與激情的展現，再加上大錶徑搭細緻的鏤空設計又是機械迷的至愛。前瞻設計還有著實力雄厚的機芯加持，老實說價位定得不低正是價值所在，因為入手的是領先時代的技術與傲視群雄的優越感。