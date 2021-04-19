Omega｜東京奧運指定時計　別注版SeaMaster 300米潛水錶熱身登場

社會經歷前所未有的病毒挑戰，連奧運會都被延後。至今我們終於克服困境，慢慢走出光明，而原定於2020舉辦的奧運會也終於即將在東京舉行，距離這全球矚目的大會開幕尚有100天，各運動精英正進入最後準備階段。作為奧運會大會指定計時的Omega也早作好準備，推出一枚深具意義的腕錶，藉此向東京奧運會作出致敬。

Omega SeaMaster潛水300米東京2020腕錶的設計靈感源自這屆奧運會標誌。(圖片來源：Omega)

Omega SeaMaster潛水300米東京2020腕錶的設計靈感源自這屆奧運會標誌，以不銹鋼鑄造的42mm錶殼配搭了飾上白色琺瑯潛水刻度的藍色陶瓷錶圈。光面打磨的鏈帶同樣以不銹鋼製成，跟錶殼完美連接。

不銹鋼鑄造的42mm錶殼配搭了飾上白色琺瑯潛水刻度的藍色陶瓷錶圈。(圖片來源：Omega)

白色的光面陶瓷錶面以鐳射蝕刻技術雕刻出波浪紋理，令錶面更添層次感，這正好跟錶圈的藍色色調完美配襯。腕錶的6時位置設有日曆窗，著名的SeaMaster名稱則以紅色設計，分外搶眼奪目。錶面飾有藍色指針及刻度，兩者均掃有白色夜光塗層。

光面打磨的鏈帶同樣以不銹鋼製成，跟錶殼完美連接。(圖片來源：Omega)

藍寶石水晶錶背上轉印了東京2020年奧運會標誌，而透過錶背則可以欣賞到獲得瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology, METAS）認證的Omega Co-Axial Master Chronometer 8800機芯。

腕錶附有經特別設計的奧運版錶盒，盒內隨有Master Chronometer認證卡。(圖片來源：Omega)

這枚獨特的腕錶附有經特別設計的奧運版錶盒，盒內隨有Master Chronometer認證卡，並提供5年保養。