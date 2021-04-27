中菜與鐘錶的工藝哲學　火候與經驗打造傳世人情味

香港人對於享受生活的追求，很多時體現在食方面，因為這是最容易掌握而又具備極大滿足感的。另一方面，無論是生活還是工作，對時間的執著、對品味的展現，又能夠透過鐘錶演繹出來。當美食遇上鐘錶，兩者又如何緊扣、如何體現出獨特性？今回就由本地著名高級鐘錶授權零售商蘇麗鐘錶的總經理陳國華先生（Peter Chan）來為大家闡釋鐘錶與中菜的哲學。 攝影：龔嘉盛

本地著名高級鐘錶授權零售商蘇麗鐘錶的總經理陳國華先生（Peter Chan）

Peter加入蘇麗超過四十年，可謂是當中的靈魂人物。只不過，雖然鐘錶是傳承與歷史的結晶，但面對著瞬息萬變的世界，依然需要創新。Peter亦明言，這一行是服務業，品牌最重要的核心源自於顧客，所以一直以來積極開發不同的購物模式，回歸基本，店舖最能保持人與人之間溫暖的互動，希望繼續見證每一位客人得到腕錶的喜悅。「顧客感受一直是品牌所追求，現今世代顧客服務不斷提升，蘇麗鐘錶一定會與時並進。」

蘇麗鐘錶回歸基本，店舖最能保持人與人之間溫暖的互動，希望以60年的經驗繼續見証每一位客人得到腕錶的喜悅

說到美食與鐘錶，或者當中最相似的哲學就是時間，鐘錶固然之是時間的象徵，而美食烹調亦講求火候，往往在關鍵性的一刻可以將美味顯現出來，特別體現在中菜之上。是次Peter到訪位於K11 MUSEA的鏞鏞．藝嚐館，熟悉這個名字的朋友，定必知道是鏞記酒家首個年輕品牌，用美食傳遞心意，用創意展現料理手藝真功夫，再現記憶中的懷念好味，這正正承襲品牌自1942年「真傳味、絕頂藝、返家情、交心禮」的品牌承諾。

鐘錶固然之是時間的象徵，而美食烹調亦講求火候

或者美味，正是源自於記憶，對於Peter而言，腦海中最美味的菜式就是豆腐羹：「我們一家是上海人，這是父親的拿手菜式所以我經常也能吃到，當時並沒有甚麼特別感覺，匆匆數十載，當你再沒有吃過如此滋味便會很懷念。」

火候在烹調中何其重要，在待客之道中亦然

正如中菜與鐘錶的工藝，有一部分已經漸漸失傳，Peter亦希望在客人記憶中或心目中最好的回憶可以在蘇麗重新感受，有着業界最好的三個品牌，他們希望將最好的體驗帶給顧客。「火候在烹調中何其重要，在待客之道中亦然，個人的火候在於涵養，我們以60年來每天面對不同客人的經驗，以最好的火候為每一位客人找到心儀的腕錶。」

Peter希望客人如家傳之寶一樣，能一直傳承下去

傳承，才能打造永恆，正如最能代表時間的腕錶，也是絕佳的傳承之物。「現在我們的客人很多已是第二代或第三代，他們依然留戀着世代相傳的家傳之寶，後來很多也成為了我們現在的客人，希望這一份傳承能夠一直下去。」

鵝髀是最好的位置，充分體現出這裡希望將最好呈現給客人的精神

最後，是次到訪鏞鏞．藝嚐館，Peter當然要細嚐他心目中其中一款最好的美食——炭燒鵝髀。上乘黑鬃鵝在大廚的巧手下棕色帶紅，火候均勻，酥脆飽滿，肉質嫩滑，有層次感。「時間可以印證，鵝也需要時間歷練，在歲月中成長，鏞鏞．藝嚐館以巧妙的方法將傳統的炭燒技術令我回味兒時的味道。鵝髀是最好的位置，充分體現出這裡希望將最好呈現給客人的精神。」