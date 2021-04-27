中菜與鐘錶的工藝哲學 火候與經驗打造傳世人情味
/ 2021.04.27
本地著名高級鐘錶授權零售商蘇麗鐘錶的總經理陳國華先生（Peter Chan）
Peter加入蘇麗超過四十年，可謂是當中的靈魂人物。只不過，雖然鐘錶是傳承與歷史的結晶，但面對著瞬息萬變的世界，依然需要創新。Peter亦明言，這一行是服務業，品牌最重要的核心源自於顧客，所以一直以來積極開發不同的購物模式，回歸基本，店舖最能保持人與人之間溫暖的互動，希望繼續見證每一位客人得到腕錶的喜悅。「顧客感受一直是品牌所追求，現今世代顧客服務不斷提升，蘇麗鐘錶一定會與時並進。」
蘇麗鐘錶回歸基本，店舖最能保持人與人之間溫暖的互動，希望以60年的經驗繼續見証每一位客人得到腕錶的喜悅
說到美食與鐘錶，或者當中最相似的哲學就是時間，鐘錶固然之是時間的象徵，而美食烹調亦講求火候，往往在關鍵性的一刻可以將美味顯現出來，特別體現在中菜之上。是次Peter到訪位於K11 MUSEA的鏞鏞．藝嚐館，熟悉這個名字的朋友，定必知道是鏞記酒家首個年輕品牌，用美食傳遞心意，用創意展現料理手藝真功夫，再現記憶中的懷念好味，這正正承襲品牌自1942年「真傳味、絕頂藝、返家情、交心禮」的品牌承諾。
鐘錶固然之是時間的象徵，而美食烹調亦講求火候
或者美味，正是源自於記憶，對於Peter而言，腦海中最美味的菜式就是豆腐羹：「我們一家是上海人，這是父親的拿手菜式所以我經常也能吃到，當時並沒有甚麼特別感覺，匆匆數十載，當你再沒有吃過如此滋味便會很懷念。」
火候在烹調中何其重要，在待客之道中亦然
正如中菜與鐘錶的工藝，有一部分已經漸漸失傳，Peter亦希望在客人記憶中或心目中最好的回憶可以在蘇麗重新感受，有着業界最好的三個品牌，他們希望將最好的體驗帶給顧客。「火候在烹調中何其重要，在待客之道中亦然，個人的火候在於涵養，我們以60年來每天面對不同客人的經驗，以最好的火候為每一位客人找到心儀的腕錶。」
Peter希望客人如家傳之寶一樣，能一直傳承下去
傳承，才能打造永恆，正如最能代表時間的腕錶，也是絕佳的傳承之物。「現在我們的客人很多已是第二代或第三代，他們依然留戀着世代相傳的家傳之寶，後來很多也成為了我們現在的客人，希望這一份傳承能夠一直下去。」
鵝髀是最好的位置，充分體現出這裡希望將最好呈現給客人的精神
最後，是次到訪鏞鏞．藝嚐館，Peter當然要細嚐他心目中其中一款最好的美食——炭燒鵝髀。上乘黑鬃鵝在大廚的巧手下棕色帶紅，火候均勻，酥脆飽滿，肉質嫩滑，有層次感。「時間可以印證，鵝也需要時間歷練，在歲月中成長，鏞鏞．藝嚐館以巧妙的方法將傳統的炭燒技術令我回味兒時的味道。鵝髀是最好的位置，充分體現出這裡希望將最好呈現給客人的精神。」