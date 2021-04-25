Rado繼續玩轉製作物料　Captain Cook系列高科技陶瓷全面升級

玩製作物料玩到出神入化的Rado，由高科技陶瓷、超輕高科技陶瓷、各色彩組合的高科技陶瓷，以至Ceramos碳化鈦金屬陶瓷，Rado推出過的物料一直都在向我們展示著無限可能性。

腕錶用上Rado的高科技陶瓷一體成型錶殼，物料的不易磨損和低過敏性特性令腕錶變得更加可靠。(圖片來源：Rado)

除了物料先進之外，Rado的設計也同樣充滿活力，他們的Captain Cook系列的面貌就非常具有特色。今年品牌正式為這個極受歡迎的潛水錶系列搭配高科技陶瓷，為腕錶大幅度提升了質量與表現。

其中一款採用黑色高科技陶瓷錶殼和錶鏈，加上對比鮮明的玫瑰金色PVD塗層精鋼旋轉錶圈和黑色高科技陶瓷襯片。(圖片來源：Rado)

腕錶用上Rado的高科技陶瓷一體成型錶殼，物料的不易磨損和低過敏性特性令腕錶變得更加可靠。

黑色高科技陶瓷錶殼和錶鏈配合成一種完整性。(圖片來源：Rado)

系列首次推出的43毫米錶殼尺寸共有四個版本，第一款是黑色高科技陶瓷錶殼及錶鏈，搭配硬化精鋼旋轉錶圈與黑色高科技陶瓷襯片。第二款保留了相同的錶殼和錶盤，但換上橡膠錶帶為腕錶提供了一份休閒感。

搭載Nivachron游絲的頂級Rado calibre R734機芯是腕錶受到錶廠高度重視的證明。(圖片來源：Rado)

第三款同樣採用黑色高科技陶瓷錶殼和錶鏈，但選用對比鮮明的玫瑰金色PVD塗層精鋼旋轉錶圈和黑色高科技陶瓷襯片。第四款以獨特的等離子高科技陶瓷錶殼和錶鏈，搭配硬化精鋼錶圈和藍色高科技陶瓷襯片展現出其顏色變化的可能性。

保留了相同的錶殼和錶盤，但換上橡膠錶帶的版本為腕錶提供了一份休閒感。(圖片來源：Rado)

Captain Cook系列腕錶的錶盤和底蓋均用上帶有黑色藍寶石水晶製成。錶圈上的三角形標誌、時標和錶盤上經典的Captain Cook厚實箭頭形指針，均覆有白色Super-LumiNova夜光塗層。12點鐘位置設有標誌性的Rado可擺動錨型標誌，並搭載盒型藍寶石水晶錶鏡。

最後也講講機芯，搭載Nivachron游絲的頂級Rado calibre R734機芯是腕錶受到錶廠高度重視的證明。創新的Nivachron游絲可保護時計不受磁場影響，強大的80小時動力儲存，以及高達30巴（300米）的防水性能，則為腕錶增添最實在的可用性。