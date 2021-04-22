高級製錶品牌彰顯技術　偏心錶盤反傳統佈局帶出經典優雅品味

市場上絕大部份腕錶都是以中央指針形式作錶盤佈局，務求令指針可以得到最大程度的展現以利於時間報導。但高級腕錶也不必永遠只計算最大的實用性，不少錶廠都喜歡以小錶盤形式來為整體錶面佈局帶來一點新意，而這種做法，卻一點不會帶來標奇立異的效果，反為可以讓人更感優雅，也看得舒服。以下介紹兩款屬於錶壇最高水準的品牌新作，來一起感受這種經典的反傳統之美。

朗格的Lange 1 Perpetual Calendar其中有搭配實心18K玫瑰金錶盤的18K白金款。(圖片來源：A. Lange & Sohne)

朗格（A. Lange & Sohne）最近製作出的Lange 1 Perpetual Calendar，以一個非常簡單的佈置提供到顯示萬年曆多項資訊的可能性。

腕錶備有搭配銀灰色錶盤的18K玫瑰金款或搭配實心18K玫瑰金錶盤的18K白金款，月相顯示與日／夜顯示的組合共有兩層，其設有漸變藍色的實心18K金天體圓盤。圓盤每24小時圍繞其軸心自轉一圈。在此基礎上，以18K白金或18K玫瑰金打造的月亮準確模擬月球29天12小時44分3秒的朔望軌道，因此每隔122.6年才需校正一天。

月相顯示與日／夜顯示的組合共有兩層，其設有漸變藍色的實心18K金天體圓盤。(圖片來源：A. Lange & Sohne)

這包括萬年曆與月相功能的新機芯是朗格全新自製而成，這枚L021.3型自動上鏈機芯也是朗格的第67代錶廠自製機芯。它以LANGE 1 DAYMATIC搭載的L021.1 型機芯為基礎，並配備全新研發的上鏈裝置。其技術細節包括以21K金製成的單向自動上鏈擺陀、鉑金950離心塊件、50小時的動力儲備及振頻可達每小時21,600次的凸輪固定擺輪。

L021.3型自動上鏈機芯也是朗格的第67代錶廠自製機芯。(圖片來源：A. Lange & Sohne)

F.P. Journe於2001年推出的Octa自動上鏈機芯標誌著鐘錶史上的一個轉捩點，它證明了21世紀的製錶革命經已展開。這枚高性能的機芯在面世以後的20年間僅經歷了3次演變。最近一次為上鏈系統的優化，將它由雙向上鏈改為單向上鏈，這改動確保擺陀轉動所產生的能量能更快速地將發條上緊，令機芯運作更具效率。

F.P. Journe Automatique錶盤動力儲備顯示現略為向下移動，以騰出更多空間予增大了的日期顯示。(圖片來源：F.P. Journe)

為慶祝Octa機芯面世20周年，F.P.Journe限量發行了99枚Automatique，腕錶搭載以鍍銠黃銅打造的1300.3型機芯，並以40毫米鉑金錶殼搭配經緞面拋光的黃金錶盤，與François-Paul於2001年手工製成的錶盤相似，讓人緬懷昔日腕錶風貌。

Automatique腕錶搭載以鍍銠黃銅打造的1300.3型機芯。(圖片來源：F.P. Journe)

錶盤佈局與前作稍有不同，動力儲備顯示現略為向下移動，以騰出更多空間予增大了的日期顯示，日期視窗尺寸為4.7 x 2.6毫米，配上放大了的小時及分鐘數字，令腕錶更清晰易讀。

Armin Strom Pure Resonance大膽的用色叫人印象深刻。(圖片來源：Armin Strom)

Armin Strom最新推出的Pure Resonance，比起前兩者最大的不同，可說是其大膽的用色。錶盤配備「Kari Voutilainen手工璣鏤紋」子錶盤，用於顯示時間：羅馬數字在偏心子錶盤上占主導地位，小時和分鐘用白色標出，鋼制錶針負責指示時分，而經典的軌道刻度則精確顯示分鐘。位於7點鐘位置的較小子錶盤僅需使用一枚巴頓式指標和簡單的軌道刻度即可讀秒。Kari Voutilainen的天藍色手工璣鏤錶盤經過冷琺瑯特殊精飾，以彰顯錶盤的獨特外觀。錶橋裝飾有簡潔醒目的日內瓦波紋，首次以直線形式出現。

腕錶的ARF16機芯搭載在42毫米纖巧的白金錶殼內，錶耳和錶冠尺寸被縮小了，幾乎沒有錶圈，但還是在6點鐘位置保留了特殊開口。這款Pure Resonance天藍色錶款限量發售3枚。