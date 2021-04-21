【HERMÈS】全新H08運動型男裝腕錶登場　剛中帶柔的法式時尚美學

繼Slim d'Hermès後，HERMÈS男士腕錶新作相信令不少男士非常期待，而HERMÈS就剛剛於2021年的Watches & Wonder錶展中發佈全新HERMÈS H08男錶系列，以運動風格為主調，方中帶圓的外型，令腕錶感覺剛中帶柔，整體簡約隨意之餘亦展現品牌獨特的幾何美學。

輕薄的用料，配上大小適中的39mm錶盤，容易襯搭日常造型。（HERMÈS）

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HERMÈS H08男錶系列的設計歷時三年，是由HERMÈS男裝藝術總監 Véronique Nichanian、品牌藝術總監Pierre-Alexis Dumas、鐘錶創意設計總監Philippe Delhotal以及品牌專業的鐘錶工匠一起完成的作品，為HERMÈS男裝腕錶系列帶來適合平日配戴的運動風款式。為了配合男士們急速多變的生活節奏，今次以輕量物料來創作，分別推出石墨烯、黑色DLC鈦金屬、以及鍛面鈦金屬款式錶盤，相信能滿足不同形象的男士，於各種場合襯搭出自己的風格。

方中帶圓、流線型的設計，令H08腕錶系列更具中性感。（HERMÈS）

H08腕錶系列用上品牌自製的H1837自動上鏈機械機芯，提供三款枕形錶殼，尺寸為39mm，大小適中，保持整體的優雅感。今次新作的時標中，字體都明顯以圓潤的設計呼應方中帶圓的美學；而為了突顯「08」的主題，重點數字「0」及「8」字同樣都是外方內圓，是非常用心的細節，令作品從外到內都貫徹剛中帶柔的感覺。

Hermès H08 腕錶，石墨烯複合材質錶殼，錶徑39毫米，陶瓷錶圈，黑色橡膠錶帶 HKD 75,500 （HERMÈS）

系列中帶著最型格外表的，相信是以石墨烯製作錶殼的全黑腕錶；其緞面放射紋打磨的陶瓷錶圈，配上經黑化處理的錶盤，以及黑色橡膠錶帶及黑色DLC鈦金屬摺疊扣，低調保留了品牌標誌性的橙色秒針指標，令腕錶多了一份神秘感。

Hermès H08 腕錶，DLC鈦金屬錶殼，錶徑39毫米，鈦金屬錶圈，橘色橡膠錶帶 HKD48,200 （HERMÈS）

另外兩款亦非常容易配搭，分別以黑色DLC鍍膜鈦金屬錶殼和緞面絲紋打磨鈦金屬錶殼打造，配上深灰色的錶盤，更有堅韌耐用且配戴舒適的藍色或黑色編織錶帶，以及黑色或橘色橡膠錶帶供配襯。