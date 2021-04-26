Corum海軍上將系列換上全新物料　金碳複合製成獨一無二豪華新貌

Corum最有名的作品系列中，Admiral海軍上將系列算是型格路線的代表作。已經推出超過60年的海軍上將系列設計靈感和命名都源自帆船比賽，其十二邊形錶殼和錶盤上的彩色航海旗刻度已經成爲一代經典。品牌今年推出的最新力作，實在叫人眼前一亮。

Admiral海軍上將系列的十二邊形錶殼和錶盤上的彩色航海旗刻度已經成爲一代經典。(圖片來源：Corum)

作為主打的Admiral 45海軍上將飛行陀飛輪鏤空自動腕錶，矚目的45毫米大型錶殼充滿動感。用上超輕巧的碳和18kt玫瑰金打造，是品牌首次採用這兩種物料一齊去製造錶殼。由於玫瑰金呈不同大小的金粉狀，所以每一枚腕錶的圖案都有所不同。物料之外，鏤空的CO 298自動飛行陀飛輪機芯也是實力非凡。由品牌自家研發的這機芯，3Hz振頻帶來精準的走時度；飛行陀飛輪則可以抵消地心吸力所帶來的時間誤差。鏤空的機芯可透過錶盤側面和透明錶底一覽無遺，盡顯機械運作的美態。

Admiral 45海軍上將飛行陀飛輪鏤空自動腕錶，用上超輕巧的碳和18kt玫瑰金打造，是品牌首次採用這兩種物料一齊去製造錶殼。(圖片來源：Corum)

Admiral 42海軍上將自動腕錶，最大的突破在於其設計和物料運用上的精益求精。其中的全灰色型號（Full Grey Monochrome），採用灰色噴沙不鏽鋼作爲腕錶物料，配襯漸變灰色錶盤以及灰色航海旗小時刻度，帶出空靈之感，其特別塗層更令錶圈、錶殼和鏈帶，都不會沾染到指紋。

鏤空的機芯可透過錶盤側面和透明錶底一覽無遺，盡顯機械運作的美態。(圖片來源：Corum)

所有全新Admiral 42 海軍上將腕錶均搭載 CO 395 自動機芯，擁有小時、分鐘等基本功能；3 時位置設有日曆窗，而6 時位置有秒針顯示；動力儲存為42 小時，雙面防眩水晶玻璃錶鏡，防水深度由50 至100 米不等。

Admiral 42海軍上將自動腕錶全灰色型號 (Full Grey Monochrome)，採用灰色噴沙不鏽鋼作爲腕錶物料。(圖片來源：Corum)

Admiral 38海軍上將自動腕錶則是系列中最纖細的型號，因錶殼和錶帶均採用了鈦金屬製造，佩戴時更令人感覺輕鬆舒適。透明錶底蓋，可以見到自動機芯的運行；淡粉紅色錶盤，飾有「石榴裂紋」（Grenadier Fendu）。