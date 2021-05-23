想知Rolex等名牌手錶最新行情？拍照即時搜尋名錶App示範介紹

喜歡手錶的人應該多多少少有聽過「Chrono24」這個來自德國的二手錶線上交易平台，他們早在2003年就已經創立，每年的交易額逐步累積，目前也是全球交易額名列前茅的二手錶網站。有時想要搜尋手錶資料或圖片很容易就找到他們家網站，點進去看會發現裡面有很多家手錶，從英文字母A一路排到Z都找得到，而且方便的是，目前他們在不同國家或地區都有架設網站，包括香港在內共有44個國家都有Chrono24可以線上搜尋、查價和買賣手錶，是還滿好用的一個網站。

Chrono24從創立到現在已經有18年時間，他們平台的服務也不斷在優化進步，例如目前他們就有提供一種名為「Watch Scanner」（手錶識別器）的App，可以讓消費者想要查找手錶價格時不用一個一個品牌點進去大海撈針。據知Chrono24的手錶識別器App 2012年就已經推出，目前全球的下載量已經超過550萬次，但主要還是以歐、美用戶為主。

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該網站資料庫現在共匯聚了650萬張手錶照片，至於裡面的款式大約有來自各品牌共18000款之多，包括近代新錶或古董錶都有，不過這畢竟並非鐘錶百科大全，所以即使Chrono24的資料庫內容再多，還是會有缺漏的地方，愈熱門的錶愈容易找得到，相對地比較小眾或冷門手錶要找到的機率也會跟著下降。

要如何使用手錶識別器App呢？其實Chrono24官網內就有可以連到App Store和Google Play的連結了，或你也可以自行在兩者內搜尋關鍵字「Chrono24」，這是一個免費的App，找到之後逕行安裝在手機上就搞定了。

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下載完Chrono24 App，畫面最上面就是手錶識別器功能，點進去之後你可以選擇從手機照片庫裡面上傳照片辨識手錶，或是利用App的相機功能直接拍攝手錶或錶圖，上傳完或拍好照送出很快就會有結果，這時App會秀出一張它們辨識完結果的手錶照片、品牌名、系列名和型號等資訊，接著還會貼心的問你一句：「正確識別您的手錶了嗎？」如果是的話當然就太棒了，手機螢幕繼續往下滑就可以挑選你想找目前該只錶的二手錶行情或是未佩戴過全新款式的行情，然後底下會秀出該款錶目前在Chrono24網站的平均價格以及賣家們在網站上銷售這款錶的價位區間；再來下方又還會有手錶更詳細的資料，包括錶殼材質、面盤顏色、出產年份等等的資訊。

而如果手錶識別器光用照片檢視第一時間顯示的不是你想找的手錶，你只要在掃瞄結果出爐時，點選識別結果下方的「否」選項，那麼App就會跳出可以手動輸入手錶資訊的頁面，做為照片掃瞄器的補強之用。

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根據小編實際測試的結果發現，基本上有上傳照片或拍攝手錶照片都會跳出搜尋結果，系統會自動找到它判斷「長得最接近」的手錶款式，當然如果品牌或手錶本身太冷門，顯示出的結果就會有很大的誤差。但如果是像一些人氣品牌如勞力士、沛納海等，基本上就算不是找到完全一樣的款式，但其實正確率也都還算高（例如搜尋新款綠水鬼，但結果卻跑出舊款黑水鬼，可是這部分也是能透過手動輸入品牌與手錶型號等資訊加以微調來找到正確結果），用起來還滿方便的，如果大家有興趣的話，不妨去下載這個App來試試看，你應該會對於他們資料庫的整齊度感到驚豔。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：想了解手錶行情？這款App直接拍照上傳就能顯示價格】