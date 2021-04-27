【Rolex】又一Daytona天價成交　印證特別錶盤稀有材質的重要性

豪華的腕錶千萬款，但唯獨是Rolex（勞力士）引起討論全年無休。至於Daytona更加是令人趨之若騖的存在，剛剛在這個4月推出了隕石錶面搭陶瓷錶圈這全新組合，加上每一枚的隕石面都獨一無二，換來的當然是高踞不下的價錢。Daytona其實算是Rolex當中改款頻繁的成員，了解當中所用過的材質與面盤顏色在多年來慢慢成為一個學問。近日在香港蘇富比就有拍賣一枚綠松石漆製錶盤鉑金Daytona，最後以24,375,000港元成交，成為Rolex家族史最高拍賣成交價的成員之一。

勞力士Cosmograph Daytona 型號16516鉑金計時腕錶，備綠松石漆製錶盤，約1998年製（圖片來源：香港蘇富比）

是次這一枚Daytona（Ref. 16516）於1998年製，是唯一已知的帶藍綠色Stella亮漆錶盤的鉑金Daytona，所以從獨特性上是相當吸引的。這個型號都搭載Zenith El Primero機芯改裝而成的4030機芯，在兩年後2000年的自動上鏈Daytona已經改用Rolex自家製的4130機芯。此外，品牌的自動上鏈Daytona大多以精鋼、黃金、白金製作，使用鉑金少之有少，Ref. 16516型號鉑金Daytona世上只有五枚，而且錶盤都盡然不同。

估價：4,000,000 - 8,000,000港元，最後以24,375,000港元成交（圖片來源：香港蘇富比）

是次藍綠色Stella亮漆錶盤固然是亮點，原來Stella是專為Rolex錶盤提供特殊清漆和亮色塗料的公司，在2013年之後，更加停止再生產Daytona錶盤所用的塗料，又是買少見少的一例，而且這些Daytona據說大多都沒有進入市場，而存在於私人收藏之中，很多甚至沒有易手過，所以是次的拍賣又添難能可貴的一點。

勞力士Cosmograph Daytona 型號16516鉑金計時腕錶，備青金石錶盤，約1999年製，於2020年7月以$2,540萬港元成交（圖片來源：香港蘇富比）

上一次拍賣Ref. 16516五枚鉑金Daytona其中一款是去年7月，青金石錶盤的款式最終以2,540萬港元成交，刷新了自動上鏈Daytona的拍賣紀錄。至於是次雖然沒能刷新紀錄，卻已經相當接近，況且此高價足證搭載特別錶盤的鉑金Daytona實在炙手可熱。