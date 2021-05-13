Rolex勞力士鋼殼GMT-Master II低調改款　三板帶回歸與五珠帶並存

勞力士2021年除了Explorer、Daytona或Datejust等焦點新作外，其實還有個系列出現變化不大但同樣引起愛錶人士關注的「微改款」工程，那就是GMT-Master II的不鏽鋼款式又多出了兩個選項：126710BLNR-0003與126710BLRO-0002。

有些人可能會有點疑惑，因為勞力士不是才剛在2018和2019兩年分別推出新的百事圈126710BLRO和藍黑圈126710BLNR，怎麼才沒過幾年又多了兩款不鏽鋼款，而且型號和百事圈、藍黑圈大致相同。沒錯2021年新款的不鏽鋼GMT-Master II錶圈依舊是藍紅陶瓷圈以及藍黑陶瓷圈，它們與原本款式的差異主要出在錶帶——包括126710BLNR-0003與126710BLRO-0002紛紛將錶帶從先前改款時換上的五珠帶又換回三板帶，讓人對於品牌的策略有點霧裡看花的感覺。

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早在2005年GMT-Master II首度導入Cerachrom陶瓷圈時，應該就有不少人期待品牌趕快研發出陶瓷材質的雙色錶圈，其中又以經典的百事圈最讓人嚮往，結果勞力士2013年終於推出不鏽鋼錶殼搭配雙色陶瓷圈時，卻是先推出藍黑圈；而雖然相隔一年後品牌就再接再厲成功研發出紅藍百事圈，但有點美中不足的地方，在於首款陶瓷紅藍圈是採用白金錶殼，換句話說它的入手門檻一下被拉得很高，不是輕易可以負擔得起的程度。

接下來在2018年，勞力士終於推出鋼殼百事圈126710BLRO，卻又有點出其不意地替它換上了過去不被認為屬於GMT-Master II的五珠帶（Jubilee紀念型錶帶），緊接在2019年登場、升格32系機芯的藍黑圈126710BLNR也依樣畫葫蘆換上了五珠帶。當時我們認為這或許是品牌希望藉此來區隔系列中半金／貴金屬款與不鏽鋼款的一種方式，也就是三板帶搭半金錶殼和貴金屬錶殼、五珠帶搭不鏽鋼錶殼，即使有點打破系列傳統的味道，但也不失為一種容易辨識的方式（尤其想要了解手錶是白金錶殼和不鏽鋼錶殼時更是一目了然）。

綜觀品牌自從2013年首度推出鋼殼雙色陶瓷圈以來的這一連串改款，雖然大致符合了市場的喜好，但總讓人有點沒有完全搔到癢處的感覺，例如我們最想要的是鋼殼百事圈，但卻偏偏先來鋼殼藍黑圈；盼到了陶瓷百事圈，可它一開始卻又是白金錶殼。而2、3年前雖然那波改款一次帶來了鋼殼百事圈和鋼殼藍黑圈，但偏偏又是換成了五珠帶，好像總是沒有一次到位給予市場最想要的組合。

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話雖如此，但是改款後的126710BLNR與126710BLRO近年依舊炙手可熱，是勞力士旗下搶手度（溢價率）名列前茅的明星款式，就在市場好像慢慢開始接受百事圈和藍黑圈搭配五珠帶的時候，結果品牌2021年又來個逆襲，分別推出搭配三板帶的不鏽鋼百事圈與不鏽鋼藍黑圈。而且目前看來品牌不打算以新代舊，反而是讓三板帶和五珠帶的不鏽鋼百事圈與不鏽鋼藍黑圈並存。

由於品牌並未公佈為什麼又要恢復鋼殼GMT-Master II採行三板帶的用意，但身為消費者，大家應該都樂見這種大逆轉式的劇情才對，如今新款三板帶百事圈和藍黑圈問世後，它們的定價相對於五珠帶版本要低一些，但依照市場深埋心中許久的期待來看，三板帶的行情可能會比五珠帶更有爆發力，也因此2021年GMT-Master II雖然低調改款，但它受到錶迷關注的程度，或許並不會輸給文章開頭提到的那幾款矚目新作。

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