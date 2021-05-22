Rolex｜勞力士Explorer升值潛力為何比不上Daytona？專家剖解行情

ROLEX勞力士探險家系列2021年終於改款了，令人驚豔的是品牌改的重點竟然是Explorer 1，而不是探2，因為探2這次的改款幅度較小，重點在於機芯升級為3230、動力提升為70小時，以及指針稍微不一樣，所以讓人感覺變化性不大；但探1則是重新致敬了傳統跟經典，回復到探險家原本的尺寸36mm，還增加了金鋼錶殼的新款。

值得注意的是，探險家在勞力士所有運動錶系列當中本來就是溢價幅度最少的作品，比起其他款式，可能關注度比較沒像日本市場這麼高，這是為什麼呢？Explorer 1從1953年探險家一代6350到目前為止已經經歷7個世代，除了前兩代現在保存的數量已經非常稀少，後面幾代都只有在日本能接受比較高的售價。

講到Explorer 1，就不能不講到木村拓哉，因為對於亞洲人而言，這款錶特別熟悉。1997年木村拓哉於日劇《戀愛世紀》中便是佩戴這款手錶演出，在木村效應之下，當時令我印象深刻的是廣告強力的播送，廣告中除了水晶蘋果，有句話寫著”True love never runs smooth”（真愛的路途永遠顛簸），令我非常感動，這反映了男女主角從初次見面到糾纏在三角關係的矛盾與掙扎，也讓人想起木村在戲中戴了這只手錶，不但帥氣，也在複雜困難的三角關係中，找到自己的幸褔。

木村拓哉於《戀愛世紀》配戴EXPLORER I。（戀愛世紀劇照）

因為有上面這段淵源的關係，在日本這只手錶幾乎就像是男神必備款，但是在台灣市場，雖然滿多人都有看日劇，但是這只錶炒作的程度卻不如日本熱絡，所以探1很多都是出口到日本。接著我們來探討一下，為什麼探險家會漲不太動的原因，跟是否會追漲前一款214270的價格，我提出我的看法。

探1過往的行情不像其他勞力士運動錶搶眼，專家解析和以下2點有關：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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探險家系列當初原廠的設定，就是致敬那些極地探險家、岩洞學家及火山學家的理想手錶，這些探險家在北極地區感受刺骨嚴寒，在火山地帶感受熾熱高溫，攀上高峰、深入岩洞，勇於挑戰未知與成就不可能任務的冒險精神，令這款手錶有兩個特點，第一點是良好的辨識性——清楚的時間顯示及良好的夜間辨識，在惡劣的環境，讓佩戴者掌握正確時間。第二點是抗磨損的外殼——勞力士的標準蠔式殼，是堅固耐用的代表作，雖然現在有很多新款手錶外圈用新的材質代替（如陶瓷），但實用度還是不如蠔式鋼（蠔式鋼是904L鋼，耐腐蝕性，經打磨後能散發耀目光芒，通常用於高科技、航天、化工業等等）。

根據勞力士之前停產款式的發展，勢必都會有一波漲幅（類似停產紅利的概念），只是上漲幅度大小的差別，根據我的觀察，加上前面兩點分析，我認為探1短時間內應該不會有驚人的漲幅，畢竟它不是主流的運動款，所以它的溢價程度相對還是有限的。

作者：鐘錶奢侈品鑑定檢驗交流協會會長林恒生 Sam Lin

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