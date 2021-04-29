炙手可熱隕石面　獨立製錶品牌客製專屬星圖變身獨一無二藝術傑作

臥虎藏龍的瑞士製錶界有許多響亮的獨立名字，創立於2002年的De Bethune，就擁有完全自主生產研發所有零件的能力。

DB28XP Meteorite的面盤採用這種獨特質感的鐵隕石，精確對齊的幾何圖案獨一無二，讓每款時計都與眾不同。(圖片來源：De Bethune)

自創立以來，De Bethune已研發出27款機芯，並多次奪下鐘錶界大獎，包括在 2011年、2014年與2018年的「日內瓦鐘錶大賞」，分別奪得年度最佳腕錶、最佳計時碼錶與最佳精準複雜錶。De Bethune今年的重量級作品，就是DB28XP Meteorite隕石面腕錶。

超薄錶冠被安置於12點位置。(圖片來源：De Bethune)

隕石材質並非De Bethune第一次使用，創辦人兼製錶大師Denis Flageollet非常鐘情這種物料，並開始與工坊合作運用新隕石材料 Muonionalusta Meteorite。這是1906 年在瑞典發現的隕石碎片，根據研究這約莫是公元前一萬年前落在地球的隕石。這可能是至今世界已知最古老的隕石，主要是由鐵與鎳組成，以具有60°斜角，名為「Widmanstätten」的獨特幾何圖紋著稱。

透過面盤6點鐘位置的視窗，可見到手上鍊機芯裝配De Bethune的平衡擺輪。(圖片來源：De Bethune)

DB28XP Meteorite的面盤採用這種獨特質感的鐵隕石，精確對齊的幾何圖案獨一無二，讓每款時計都與眾不同。

物料之外，擅長金屬熱氧化處理的De Bethune這次也透過將隕石加熱，釋放熱量化學反應形成的色澤為基礎，並在面盤上依據天體狀況點綴許多細緻白金針。精巧分佈在有著獨特幾何紋理面盤的金針，彷彿懸浮在魔幻宇宙中的繁星。此外，錶廠甚至容許客戶根據精準的天象圖，客製自己所想要的特定日期、時間、地點、星座的星空面盤。

De Bethune從對材質與新工藝的研究中汲取靈感，最後選擇了鋯合金作為錶殼。(圖片來源：De Bethune)

除了經典的圓形錶殼、超薄錶冠並將其安置於12點位置，以呼應古典懷錶的造型。但DB28XP Meteorite輕量化拋光黑色鋯合金錶殼，以及獲得專利的浮動錶耳仍然能夠凸顯這款腕錶的現代主義特徵。

De Bethune 從對材質與新工藝的研究中汲取靈感，選擇鋯合金作為錶殼，是因為其天然且持久不退的黑色澤，能夠確保腕錶外觀的耐久與耐用性。

錶廠容許客戶根據精準的天象圖，客製自己所想要的特定日期、時間、地點、星座的星空面盤。(圖片來源：De Bethune)

透過面盤6點鐘位置的視窗，可見到手上鍊機芯裝配De Bethune獨家的平衡擺輪。這是De Bethune在經過物理考量與數學計算後，能讓擺輪運作最佳化的狀態。此外，擺輪游絲也是De Bethune自製，這種極為纖薄的零件，可說是機械錶的靈魂。藉由固定在外側的平坦曲線讓重心保持在核心位置，游絲以同心圓展開，環環相繞達到接近完美的精準度。De Bethune針對結構也加入諸多改善，包括更細緻的厚度、讓遊絲圓心更完美、更精確的快慢調節，同時也不再需要銷釘，曲線形狀在發生衝擊時也能作為減震器。