比勞力士Daytona更難入手：HUBLOT村上隆聯名的「微笑之花」手錶

2021年年初HUBLOT宇舶發表了一款驚喜之作——Classic Fusion Takashi Murakami All Black村上隆「微笑之花」聯名錶，據說當時這款錶在品牌官網消息一出來之後的三小時之內被訂購一空，限量200只的數量短短時間內便完售，而且這款錶還完全沒有折扣，完全以定價（NT$ 847,000）販售，可是詢問度依舊爆表，可見不少錶迷和收藏家一看到這只錶就戀愛了，但由於僧多粥少，因此如果已經順利入手的錶主，現在戴這只錶出門可說走路都有風，讓人看了除了羨慕還是羨慕。

讓我們來一睹這比勞力士Daytona更難得手，村上隆「微笑之花」的聯名錶吧～（點擊放大欣賞）▼▼▼

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「微笑之花」雖然本質上是一款陶瓷殼的二針手錶，但它彷彿又像是一件可以隨身攜帶的藝術品，完整展現大藝術家村上隆受到大眾喜愛的超扁平藝術風格，而有別於藝術家本人向來習慣以繽紛色彩詮釋微笑之花主題，Classic Fusion Takashi Murakami All Black反倒是結合宇舶招牌的全黑哲學，將微笑之花改造成立體活動裝置並在圖案表面鑲上超過500顆黑鑽，栩栩如生又低調內斂的設計都快讓人忘了手錶其實還有顯示時間的功能，完全被面盤上的微笑之花圖案所吸引。

過去宇舶手錶作品中也不乏和藝術家合作聯名的手錶，但或許是村上隆的知名度、風格更具普世接受度與高人氣，所以品牌這次這款藝術家聯名作品一推出的轟動情況令人印象特別深刻，在全球都造成收藏家爭相想要入手的熱潮。而在台灣市場部分，由於村上隆「微笑之花」聯名錶限量數本來就不多，加上想要這款錶的人又非常多，所以目前僅分到一只的配額，日前宇舶也終於正式將手錶交到一位本身即是品牌VIP的錶主手上，也因此成為台灣目前唯一一位擁有微笑之花聯名錶的幸運兒。

該名錶主在收到手錶後的喜悅之情不難想像，手錶雖然不是特別複雜、限量數也不到個位數那種超級稀有的程度，但是以台灣目前僅分配到一只的情況，而且還是發表後將近3個月才拿到手，那種得來不易的感動應該是特別強烈，簡直比勞力士超夯的Daytona還難買，所以錶主當然也不囉唆立馬在自己的IG上分享了手錶的上手照，看著面盤上卡通花朵圖案那種渲染力極強的笑容，相信錶主拿到這款錶時，臉上肯定也掛著一抹大微笑。

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Classic Fusion Takashi Murakami All Black初登場就獲得廣大迴響，這使得宇舶和村上隆何時會開始籌劃第二彈作品格外受到矚目。根據品牌透露，雙方第二款聯名作品有機會在2021年秋天問世，不過這一切都還沒有正式定案，只能確定的是錶廠和藝術家應該早就開始啟動新錶創作計畫，有鑒於第一款作品如此成功，雙方將會推出什麽樣的接班作？這會是接下來我們所持續關注的焦點。

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