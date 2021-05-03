Greubel Forsey首枚金屬錶鏈運動錶　世界時間陀飛輪精巧無匹

有留意高級鐘錶的朋友，都肯定知道Greubel Forsey是個專門製作最高技術腕錶的獨立品牌。他們最近將自己非常著名的地球儀放進了全新GMT Sport運動腕錶，讓你可以帶住個地球去打波。

配上金屬錶帶更方面日常使用。(圖片提供：Greubel Forsey)

新款GMT Sport運動腕錶以鈦金屬和藍色為主要元素，全人手製作的錶圈上採用緞光磨砂處理，邊緣再經過拋光處理，令曲線柔和得來可以呈現出光影交錯的視覺效果。

橢圓形錶圈於12點鐘和6點鐘位置略微彎曲，以貼合手腕的曲線。(圖片提供：Greubel Forsey)

橢圓形錶圈於12點鐘和6點鐘位置略微彎曲，以貼合手腕的曲線，體現出符合人體工程學的設計。

作為Greubel Forsey史上首款使用金屬錶鏈的作品，GMT Sport的錶帶完全由錶廠自主構思設計，並能與錶殼融為一體。錶鏈兩側和中央鏈節上分布著三種不同的設計變化，包括拉絲、粒紋打磨及手工拋光倒角，說不出的用心。

錶鏈兩側和中央鏈節上分佈著三種不同的設計變化，包括拉絲、粒紋打磨及手工拋光倒角。(圖片提供：Greubel Forsey)

在機芯方面，全新的GMT Sport是品牌首次用上單一色調去修飾基板、地球儀、第二時區錶盤和位於1點鐘位置的24秒倒計時計數環。中央的懸浮式拱形錶橋以及陀飛輪錶橋皆採用鏤空設計，以提高多層錶盤的可讀性。

錶背設有一個由兩個圓環組成的城市圓盤，可以讀取與主要時區相對應的24個城市的世界時間（UTC）和夏令時。(圖片提供：Greubel Forsey)

腕錶在12點鐘至2點鐘之間設有24秒陀飛輪，作為品牌第三項發明，其框架傾斜25°，每24秒旋轉一周，這兩個特點使其具有出色的計時精度。至於在7點鐘至9點鐘之間的地球儀，立體式時間顯示可以簡單直接地讀取世界時間。

金屬帶之外，你更可以為腕錶換上橡膠帶，進一步增加其運動性能。(圖片提供：Greubel Forsey)

從北極上方看，通過帶有24小時字樣的圓環可讀取所有經度的當地時間，同時更附有晝夜指示器。錶背設有一個由兩個圓環組成的城市圓盤，可以讀取與主要時區相對應的24個城市的世界時間（UTC）和夏令時。它亦可區分實行夏令時（淺色）和不實行夏令時（深色）的時區。