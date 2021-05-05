Hermès以搞怪題材作設計　愛馬仕怪物部隊展現製錶最高工藝技術

高級製錶從來不只追求典雅優美的保守造型，運用各種方式去搞怪並展現技術才是高手所沉迷的世界。以優雅和品質聞名的Hermès愛馬仕，在今年卻推出了不止一款造型非常搶眼的搞怪腕錶，但在搞怪的背後卻也同時show off他們的超凡技藝。

ARCEAU Pocket Aaaaargh !飛行陀飛輪三問懷錶的面蓋以皮革鑲嵌工藝製成，每一塊精細的組片切割自各色皮革。(圖片提供：Hermès)

作為今年的重點作品之一，「ARCEAU Pocket Aaaaargh !」飛行陀飛輪三問懷錶，就以皮革工藝與高級製錶的碰撞，激盪出這枚獨一無二的懷錶，呈現來自Alice Shirley所設計的「Aaaaargh!」絲巾中的霸王龍。

皮革先被打薄到僅0.5毫米，然後拼貼於琺瑯底板上。(圖片提供：Hermès)

內藏H1924陀飛輪及三問機芯已經不用再細述其製錶技術的含金量，我們的聚焦點卻一直被以皮革馬賽克與皮革鑲嵌工藝製作而成的霸王龍圖案錶蓋所吸引。

Slim d’Hermès C’est la fête腕錶錶盤圖案來自野村大輔 (Daisuke Nomura) 於2012年為愛馬仕設計的男士絲巾。(圖片提供：Hermès)

霸王龍頭部和鱗片以皮革馬賽克工藝製成，數千個精細手工切割的各色皮革磚被逐一鑲貼，以忠實再現原始圖案。恐龍圓凸的眼珠在錶蓋的內外兩側均可見，是由凸圓形切割的大明火琺瑯製作而成。最後，上下頜和舌頭以皮革鑲嵌工藝製成，每一塊精細的組片切割自各色皮革，這些皮革先被打薄到僅0.5毫米，然後拼貼於琺瑯底板上。以愛馬仕紅色短吻鱷魚皮縫製的懷錶皮繩，固定在馬鐙造型錶耳上，襯托了整體設計，成為這款微型皮革藝術品的畫龍點睛之作。

填上琺瑯前先要以精密刀工作仔細雕刻。(圖片提供：Hermès)

另一款Slim d’Hermès C’est la fête腕錶展現的，又是另一個巔峰技術，微縮鑲金琺瑯與鐫刻藝術，在白金框架中幽默地重新詮釋C’est la Fête絲巾主題。錶盤圖案來自野村大輔 （Daisuke Nomura）於2012年為愛馬仕設計的男士絲巾，是一個俏皮的骷髏人，身著燕尾服，頭戴高頂禮帽，正奮力騎著馬。

錶盤結合了多種精密技術，包括鑲金琺瑯(paillonné)，其特徵是在琺瑯層之間鑲置金或銀質貼花(亮片)。(圖片提供：Hermès)

Slim d’Hermès C’est la Fête的錶盤結合了多種精密技術，包括鑲金琺瑯（paillonné），其特徵是在琺瑯層之間鑲置金或銀質貼花（亮片），以產生各種光澤、透明感，以及浮雕效果。之後在錶殼中裝配愛馬仕自製 H1950 超薄自動上鍊機芯，限量發行8枚只給懂得欣賞的專家們。