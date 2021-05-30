手錶收藏的11個階段　Rolex是其中一個必經　卻不是最後的階段？

每個人開始入坑玩錶的年紀都不同，而且按照預算、玩錶時間長短、個人喜好與收藏經驗等因素，鎖定的手錶目標也會跟著改變，這就像是一段關係一樣，隨著時間或交往深淺程度分成不同的階段，我們通常會覺得玩錶玩愈久的人可能會愈玩愈名貴、手錶愈收愈複雜等等，但實際情況真的是如此嗎？有錶友在愛錶咖社團中Po出了對岸錶友所發表有關收藏手錶不同階段的情況，他從入門玩錶開始講起，一直到人生結束共分成手錶玩家的11個階段，其中階段1-7算是在爬升期，階段7-8開始由盛轉衰，到最後面三個階段就開始慢慢看淡這一切了。

從對岸錶友分享的趨勢圖來看，一般人玩錶的起點會像是SEIKO這樣的日系品牌，接著到第4階段會分別經歷過例如泰格豪雅TAG Heuer、歐米茄OMEGA到勞力士ROLEX等愈來愈高檔、品質也更好的手錶，到了第5階段會開始進入到從買新錶轉換為物色古董錶的時期，第6階段就比較耐人尋味一點——趨勢圖上寫著「開始自作聰明」，具體內容是什麼大家應該都有各自的解讀，但重點是，應該沒人會承認自己自作聰明。

然後一路玩到第7階段，慢慢開始成為自覺是古董錶的老司機，最後4個階段開始對玩錶感到膩了或是看透，最後我們可能會意識到手錶收得再多，很可能常戴的也就只有一只，再到最後階段就是不管大家以前收得多或收到少，當生命走向盡頭的時候，每個人的收藏數量都會公平地歸零，這整個過程看起來有點淡淡的哀傷，但卻好像也有幾分道理。

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不少錶友在看了這樣的玩錶人生趨勢圖後紛紛發表自己的看法，有人覺得「台灣很少人會踏入5，通常都卡在4」、「直接跳10!!!」、「The One, 有很大的機會是DD」、「2到3的中間努力中～」、「剛入門4，請多關照」、「正在經歷，尚未達到巔峰」等等，可見大家對這樣的階段分類還算都能認同，其中也不少錶友謙虛的表示自己仍處於階段1，或是有錶友自信地認為自己已經達到階段7，並秀出自己收藏的古董錶。

除此之外，也有錶友看完了這份趨勢圖後，有感而發提出自己的見解，例如有人覺得「我覺得最後會回到SEIKO」、「12...Back Again!」、「買些自己喜歡的、別追著價的、二手有7、8年的也無妨；你願意常戴它出門的～～這樣就好」等等，有人替這樣的循環另外延伸出更多的階段，也有人直接跳過這些階段分享自己對玩錶的態度。

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看來大家對玩錶人生11階段各有各的心得體悟，當然這只是某位錶友自己的觀點，不見得符合每個人的情況，有的人感到認同，也有的人想要吐槽，無論如何，收藏手錶都是一段豐富且充滿魅力的旅程，人人都有屬於自己收藏手錶的故事，這無關品牌、價格、數量，只要在過程中確定自己是覺得享受的、感受到微型機械結構的神奇奧妙、手錶戴起來是開心滿足的，其實這也就是我們想要佩戴甚至收藏手錶的初衷，除此以外的其他事情，例如要分成幾個階段等這都不是最重要的，或許這才是製作這份趨勢圖的錶友背後想要傳達的真正目的也說不定。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：玩錶生命週期11階段 看看你是第幾階？】