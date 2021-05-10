綠色錶面成就今年大熱　盤點海陸空高級運動腕錶　曬冷各展技術

今年推出的綠色錶款式數量之多不禁嚇人一跳，但眾多作品的水準卻都相當之高，風格也不一樣，以下就為你揀選幾款充滿活力的運動型作品給你欣賞一下。

Bell & Ross最新推出的BR03-92 Diver Military充滿活力動感。(圖片提供：Bell & Ross)

先講海的代表，Bell & Ross最新推出的BR03-92 Diver Military，一看就知是最前線的活力型。品牌自2017年推出第一款方形潛水錶，已經是突然傳統。今年的BR03-92 Diver Military橄欖綠灰錶盤的色調與軍服顏色呼應，散發專業軍錶本色。錶盤設計沿用軍錶技術規格，錶盤的夜光時標符合黑暗環境中距離錶盤25厘米亦可清楚閱讀的標準。啞黑色陶瓷錶殼配防磨損藍寶石玻璃錶鏡，內藏精準機芯。陶瓷外殼與不鏽鋼內殼合而為一，足以抵禦達300米的水底嚴苛環境。

橄欖綠灰錶盤的色調與軍服顏色呼應，散發專業軍錶本色。(圖片提供：Bell & Ross)

講到陸上，當然就是賽車錶的天下。經過近二十年的合作，Breitling和賓利汽車共同慶祝Premier B21 Chronograph Tourbillon 42計時腕錶賓利限量版的推出，僅發行25枚。

可一覽無遺華麗機芯及其22K金擺陀的透明藍寶石錶後底蓋。(圖片提供：Breitling)

腕錶配備了42毫米18K紅金錶殼、矩形計時按鈕、金棕色鱷魚皮錶帶，以及可一覽無遺華麗機芯及其22K金擺陀的透明藍寶石錶後底蓋。亮點是透過獨特的綠色錶盤即可清楚看見的特別計時陀飛輪機芯和框架，讓人聯想到Breitling和賓利其他合作錶款的英國賽車綠。

Breitling和賓利汽車共同慶祝Premier B21 Chronograph Tourbillon 42計時腕錶賓利限量版的推出，僅發行25枚。(圖片提供：Breitling)

到達空中戰場，IWC早前於Watches & Wonders上推出Pilot Chronograph 41，系列採用精巧的41毫米精鋼錶殼，其中有兩款搭配綠色錶盤非常搶眼。為顯露品牌研發自製機芯的專業能力，腕錶搭載IWC 69385型機芯，可確保精準計時長達12小時。機械計時機芯由231個零件組成，設計重點在於堅固、可靠和精確。計時功能由導柱輪控制。雙向棘爪式上鏈系統透過把佩戴者的手腕活動有效地轉化為主發條的張力，為機芯提供動力，動力儲備達46小時。

Pilot Chronograph 41，系列採用精鋼錶殼，搭配綠色錶盤非常搶眼。(圖片提供：IWC)

更特別的是，憑藉全新的EasX-CHANGE系統，腕錶可快速且輕鬆地更換錶帶或錶鏈。此外，經重新設計的錶殼，能確保計時腕錶的防水性能達到100米。