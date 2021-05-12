超細小機芯空間裝載超多功能　萬年曆三大高級複雜技術非浪得虛名

萬年曆作為高級腕錶三大複雜技術之一，其所能夠顯示的時間資訊之多之雜，令到其設計必須要有一定考究。但大師一出手，就知有沒有，錶廠也正好藉著這超級工藝去演示自己由設計到造工等超凡技術。

Montblanc的Heritage Manufacture Perpetual Calendar Limited Edition 100從1940年代至50年代的Minerva腕錶中得到啟發靈感。(圖片提供：Montblanc)

Montblanc推出的全新Heritage Manufacture Perpetual Calendar Limited Edition 100，從1940年代至50年代的Minerva腕錶中得到啟發出復古美學，配有上全新的焦糖色錶盤和經細緻打磨的18 K玫瑰金錶殼。

焦糖色錶盤和經細緻打磨的18 K玫瑰金錶殼非常養眼。(圖片提供：Montblanc)

其最大的特色，在於憑藉自家開發的專利複雜功能，加上清晰的指針和小錶盤配合，令到腕錶成為當今最易讀的萬年曆腕錶之一。腕錶另一個特色在於錶冠可給時間作向前或向後調校，從而能在一分鐘之內快速調校到一個月的時間。

腕錶擁有者在2100年2月之前，都無須費心調校各個指示。(圖片提供：BVLGARI)

BVLGARI Octo Finissimo Perpetual Calendar 超薄萬年曆腕錶，使用超過408枚零件，搭載於僅5.80毫米的極薄錶殼內，彼此和諧運轉。為了製作厚度僅2.75 毫米的機芯，位於Le Sentier錶廠的機芯設計工程師採用了全新製錶工藝手法，搭載微型自動盤，在不縮小零件尺寸的情況下，充分利用機芯零件之間的空間才能夠達到如此纖薄的成效。

408枚零件，搭載於僅5.80毫米的極薄錶殼內，彼此和諧運轉。(圖片提供：BVLGARI)

此極薄的機芯集超群工藝於一身，驅動時針、分針，以及所有萬年曆功能：逆跳日期、星期和月份顯示以及逆跳閏年顯示。萬年曆功能分別透過3個調校鈕進行調校：2點鐘位置調校日期、4點鐘位置調校月份，以及8點鐘和9點鐘之間的星期調校鈕。腕錶擁有者在2100年2月之前，都無須費心調校各個指示。

實心18K玫瑰金錶盤配18K白金錶殼組合非常溫柔。(圖片提供：A. Lange & Sohne)

朗格（A. Lange & Sohne）的全新Lange 1 Perpetual Calendar在萬年曆上再加上了月份環。為了將日曆功能融入到Lange 1的偏心錶盤結構中，同時不影響顯示的和諧平衡，錶盤外圈設有月份顯示，每月推進一次。環形月份顯示與朗格大日曆顯示、逆跳星期顯示和閏年顯示協同運行、相輔相成，透過校正器可以進行統一或單獨調校。設置完成後，此機制可穩定地指示2100年之前每個月份的變化。腕錶還配備附日／夜顯示的月相顯示功能。月相顯示與日／夜顯示的組合共有兩層，其設有漸變藍色的實心18K金天體圓盤。以18K白金或18K玫瑰金打造的月亮準確模擬月球29天12小時44分3秒的朔望軌道，因此每隔122.6年才需校正一天。透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可以欣賞到眾多朗格的品質標誌，此外，經過兩次組裝的各個機芯零件，均按照朗格的嚴格標準進行精心的手工裝飾。