江詩丹頓特選團隊　皇牌大師閣樓工匠　專製錶壇最高科技藝術傑作

愛錶的人都知道江詩丹頓（Vacheron Constantin）有一個皇牌團隊，名為Les Cabinotiers閣樓工匠。這部門每年都會圍繞品牌的年度主題，推出一組獨一無二的時計作品。2021年的年度主題為「Le Temps Céleste浩瀚宇宙」，於是，我們就有幸可以由江詩丹頓帶領，從腕上踏進宇宙。

渾天儀式陀飛輪萬年曆Planetaria腕錶將多項複雜功能匯集一身。(圖片提供：Vacheron Constantin)

首先介紹的也是今年最重點的主打作渾天儀式陀飛輪萬年曆Planetaria腕錶，這款獨一無二的腕錶凝聚超卓製錶技藝，以別具一格的標誌性美學設計，將多項複雜功能匯集一身。搭載品牌全新的自製1991機芯，演繹精妙的天文複雜功能包括萬年曆及月相。錶盤右側邊緣的圓弧視窗顯示逆跳日期，逆跳月份和星期則通過兩個圓環視窗顯示，分別環繞著帶有晝夜顯示的南、北半球球體。機芯搭載雙軸陀飛輪，令腕錶運作的精準度提升至最高。

錶殼側邊的透明視窗可讓你看見機芯運轉。(圖片提供：Vacheron Constantin)

第二枚名作Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶腕錶，搭載2755 TMRCC機芯，並集合了品牌製錶大師、珠寶鑲嵌大師和機刻雕花大師的心血製成。以獅子星座作為創作靈感，於三問複雜功能之外，精緻的手工機刻雕花，在模仿星星的鑽石點綴下，勾勒出獅子座的星象。錶殼鑲嵌長階梯形切割藍寶石，為複雜技術更添藝術感。機芯結合陀飛輪裝置、旋轉星空圖，與三問報時功能，裝載於直徑45毫米、厚度僅15.1毫米的18K白金錶殼內，盡顯優雅。

Les Cabinotiers閣樓工匠三問報時陀飛輪星空圖獅子座珠寶腕錶，搭載2755 TMRCC機芯。(圖片提供：Vacheron Constantin)

最後一款三針一線萬年曆Moonlight藍寶石珠寶腕錶，外觀看似簡單，但搭載品牌自製2460 RQP機芯，為獨特的三針一線時間顯示、萬年曆及精密月相功能提供充沛動力。珍貴寶石鑲嵌於機刻雕花錶盤和錶圈之上。