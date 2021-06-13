Rolex｜NBA明星球員的最愛腕錶　「撞錶率」最高是這一款勞力士

早前國外網站Statista曾公佈一份資料，數據顯示NBA球員的平均年薪超過830萬美金！雖然他們在美國只能算是第三受歡迎的職業運動聯盟，但是這種薪資水準可是穩據北美四大職業運動聯盟之首，就算把比較範圍擴大到全球各職業運動聯盟依舊是名列前茅，尤其NBA自從2016-17開始履行9年總值240億美金的新電視轉播合約後，由於球隊的薪資上限門檻隨之提高，因此促成各隊搶人更敢灑大錢，造成所謂的「大頂薪」時代，

以2020-21賽季季前公佈的簽約消息來看，包括洛杉磯湖人隊Anthony Davis與球隊簽下的5年1.9億美金合約、密爾沃基公鹿隊Giannis Antetokounmpo以5年2.28億美金續約，以及猶他爵士隊Rudy Gobert簽下的5年2.05億美金等天價合約，都是在大頂薪時代下才會看到的數字，姑且不論這些球隊台柱簽的約肯定一張比一張誇張，現在許多走完新秀合約或是偏向角色型的球員動輒也能簽下1000、2000萬美金平均年薪的合約，由此可見NBA球員的口袋真的比大多數運動員都要更深。

NBA 2020-21賽季球員薪資排行，勇士一哥Stephen Curry以4300多萬美金居首，前十名年薪至少都在3500萬美金。（espn官網擷圖）

多金高薪伴隨而來的就是驚人的消費力（揮霍），NBA球員在簽下鉅額合約後，常見的就是買豪宅、買名車、買金飾以及買名錶等等人生所追求的目標以滿足各種物質慾望，多數情況下，這些千萬、億萬富翁想要買什麼都不成問題，只是有時一下子買太兇了，加上身邊又有許多雞犬升天的親朋要照顧，往往賺得多卻也花得快，根據美國Sports Illustrated的數據統計，約有六成以上的NBA球員，在退休五年內就瀕臨破產危機，理財因此成了這些快速致富的頂尖運動員們在生涯中必須正式且學習的重要課題。

前面談到的其實有點沉重了，接下來要換點輕鬆的主題，剛剛提到NBA球員喜歡買名錶，籃球之神Michael Jordan、大帝Lebron James、一眉哥Anthony Davis、退役的德國坦克Dirk Nowitzki以及字母哥Giannis Antetokounmpo等球員手上佩戴的手錶，基本上都是我們耳熟能詳的大品牌，包括AP、勞力士或Roger Dubuis等等，不過綜觀目前整個NBA聯盟，有沒有哪款錶是球員們「撞錶率」最高的天菜呢？

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國外鐘錶媒體對於NBA球員們佩戴的手錶曾做過非正式的調查，他們最後得到一個結論，那就是如今聯盟許多球員都把勞力士Day-Date視為他們收藏手錶的敲門磚，甚至可以說Day-Date就像是NBA球員一種非官方的入門手錶。通常我們不會把Day-Date和「入門」兩個字連結在一起，因為這款1956年誕生的款式一律都是採用貴金屬製成，有時會加上寶石裝飾，以往由於不少美國總統都曾擁有過這款錶而讓它被暱稱為「總統錶」，重點是Day-Date的定價一律都是約3萬多美金起跳，對一般人來說這可不是輕易負擔得起的價位，不過因為NBA球員屬於均富的族群，因此在各家名門大廠所推出的名錶中，Day-Date相對來說成為NBA球員接觸名錶的起點。

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隨意舉例，距今4年前，當時還效力於華盛頓巫師隊的明星控球John Wall在聖誕節前夕的球隊聚餐中一口氣帶了15個的綠色錶盒現身，原來裡面都是勞力士Day-Date，而Wall帶那麼多手錶出門不是為了炫耀，而是要送給每位隊友的聖誕禮物！又如大帝Lebron James在回歸家鄉球隊克里夫蘭騎士隊第二年、也就是2015-16賽季率隊奪得隊史首座總冠軍時，他在該年參與球隊冠軍遊行的時候，手上也是戴了Day-Date。

那麼還有哪些球員曾戴過Day-Date呢？仔細聽了，還有Michael Jordan、Russell Westbrook、Damian Lillard、Kevin Love、Kevin Durant、Stephen Curry和去年頻頻鬧事的James Harden等。不只如此，Lebron James和他的香蕉船兄弟們，包括Carmelo Anthony、Dwyane Wade和Chris Paul也都有Day-Date。

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上述的名單可以說是星光熠熠，你對Day-Date是NBA球員天菜手錶這事應該沒什麼疑慮了，但或許你還會有個疑問，以上的球員即使沒退休，但職業生涯至少都是8年以上的中生代甚至資深球員了，是否Day-Date已經有點像是上個世代流行的配件了呢？那可不一定，在2019年選秀會上，被新奧爾良塘鵝以第一輪第一順位挑走的杜克大學超新星Zion Williamson，在他走上台與NBA總裁Adam Silver握手時，手上戴了一款K金手錶看起來有點眼熟，沒錯，那也是勞力士Day-Date。看來不管老中青世代的NBA球員，若有機會入手名錶，他們的第一首選會是哪只錶，應該沒有疑問了吧。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：最受NBA歡迎的一款高級錶 大咖球員都有買】