MB&F不再古怪？　彩色錶盤精鋼款　少見實用款式上班放假日常必備

由怪傑Maximilian Büsser所創的MB&F向來都不乏古靈精怪的奇妙作品，但在一眾結合藝術與高級製錶技術的巨型傑作之外，MB&F其實也有推出一些可以真正讓我們在日常使用的作品。Legacy Machine 101（LM101）就是當中最好的代表。

Legacy Machine 101（LM101）可以真正讓我們在日常使用。(圖片提供：MB&F)

2021年，LM101系列的機械與美學雙雙獲得升級，最引人矚目的當然是其彩色錶盤基板，並加入精鋼版本。為表現「核心至上」精神，作品不僅捨去錶圈，錶盤上也不見原本的「Legacy Machine」鐫刻，讓你的視線能聚焦在稍微加大的時間與動力儲存小錶盤。至於重頭戲「懸浮」平衡擺輪，則延續雙游絲的設計。

保護錶盤的藍寶石水晶鏡面，彷彿被施了魔法般消失，讓人誤以為能夠伸出手去觸摸那枚懸掛在雙臂間的巨型擺輪。(圖片提供：MB&F)

兩枚純白的小錶盤盤旋在以太陽紋裝飾的機芯上層基板之上，右邊的是具有易讀時標的時、分盤，指示的藍色金質指針與無瑕的白色表盤形成強烈對比；至於45小時動力儲存指示，則位於下方尺寸稍小但形式相同的小錶盤上。

將Legacy Machine 101翻轉過來，透明藍寶石水晶背蓋用上圓拱形設計，為了降低錶帶的厚度及錶殼的視覺高度，再展現以手工精心雕琢的機芯。(圖片提供：MB&F)

保護錶盤的藍寶石水晶鏡面，彷彿被施了魔法般消失，讓人誤以為能夠伸出手去觸摸那枚懸掛在雙臂間的巨型擺輪。拱型的雙臂是以整塊金屬直接削切而成，而要達到如同鏡面般的光澤，更需要數個小時的手工打磨方能達成。

18K 5N+ 玫瑰金錶殼搭配皇家藍錶盤基板的款式非常耐看。(圖片提供：MB&F)

將Legacy Machine 101翻轉過來，透明藍寶石水晶背蓋用上圓拱形設計，為了降低錶帶的厚度及錶殼的視覺高度，再展現以手工精心雕琢的機芯。上面的日內瓦波紋、手工拋光倒角、金質套筒、以及藍鋼沉頭螺絲，LM101的機芯之美說明了MB&F受人敬重事出有因。而2021年最新加入三種版本，包括有18K 白金錶殼搭配紫色錶盤基板，18K 5N+ 玫瑰金錶殼搭配皇家藍錶盤基板，以及精鋼錶殼搭配淺藍色錶盤，哪一款又最合你心意？