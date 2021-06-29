TUDOR新款Black Bay Chrono點評　成熊貓面Daytona最佳替代手錶？

2021年在各手錶品牌的眾多新款中，TUDOR帝舵的Black Bay Chrono是其中一款討論度爆表的年度夯作，憑心而論它並非品牌的全新設計之作，但卻藉由微調細節的改款動作，成功挑起愛錶人士亟欲入手的渴望，這讓人不得不佩服品牌深諳市場喜好的觀察力。

Black Bay Chrono在2017年剛推出時就已經很具話題性，畢竟錶壇過往對於自製機芯的定義較偏向從無到有的獨立創作，可是Black Bay Chrono卻開啟品牌之間互利共生的新模式——帝舵以自家的MT5612機芯向百年靈交換他們招牌計時機芯B01，當然雙方並不是互換機芯後就直接套用在本身產品，而是彼此還有進一步的改良動作，例如帝舵幫B01機芯加上矽游絲、改換無卡度螺絲微調，同時自動盤與機板也加上品牌Logo，機芯的打磨也都重新設計過，就連型號也變成MT5813，如此一來等於節省許多自力開發的成本，但同時又能確保機芯品質保持在高檔，創意的思維和作法在一開始就幫Black Bay Chrono建立良好基礎。

2021年新款Black Bay Chrono能夠展現出強大的聲勢與勞力士明星產品Daytona 116500LN多少有點關聯。眾所皆知116500LN是一款炙手可熱的經典賽車錶，它除了擁有品牌近代新興的陶瓷錶圈，面盤採用的雙色調更是將源自1960～1970年代大受歡迎的熊貓面魅力推向極致，雋永不敗的風格使市場對這款錶更加趨之若鶩，不過也因為想入手116500LN的人實在太多，造成它一錶難求的盛況，而新款Black Bay Chrono就像是及時雨般適時出現，以與帝舵老大哥旗下超人氣作品個性相近的改款造型重新出發，讓苦追不到Daytona的人頓時有了明確新目標。

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如果你想入手

計時款式原本就是Black Bay系列迄今功能最複雜的作品，它在剛推出時挾著雙品牌互換機芯的話題引起市場高度關注，甚至問世那年還曾一舉摘下當時GPHG日內瓦鐘錶大賞的小指針獎（當年此獎的定義為定價8,000瑞郎以內表現最突出的錶款）。2021年改款再出擊的Black Bay Chrono內外品質依舊出色，而且還換上了備受市場喜愛的熊貓面與反熊貓面，瞬間讓這款錶的人氣旺上加旺，想要入手這款錶看來排隊等候在所難免，但是等到手錶到手後，相信一切的等待都會讓人感到值得。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：評點2021詢問度超高的帝舵Black Bay熊貓面計時錶】