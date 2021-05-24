獨立瑞士小錶廠尋寶之作　陀飛輪鏤空計時超高難度技術集一身

時常都說，瑞士高級製錶界臥虎藏龍，除了一眾知名品牌之外，也有很多產量不高但質素超好的錶廠。今次就為大家介紹一個不算很常見的新名字，Angelus是一家位於瑞士製錶心臟地區La Chaux-de-Fonds的品牌。品牌其實已有近125年的歷史，在上世紀也是當地最有影響力的鐘錶製造商之一。

直徑47毫米、厚度15毫米的錶殼，採用了黑色DLC鈦金屬製成。(圖片提供：Angelus)

Angelus最近製作出一枚名為U30的黑色鈦金屬腕錶，被設計師稱之為神聖之獸。腕錶以鏤空的框架結構包圍著錶殼、機芯和指針。直徑47毫米、厚度15毫米的錶殼，採用了黑色DLC鈦金屬製成。錶耳與主錶殼中央部份的凹痕印記，提升了機芯的通透感。至於機芯則由350個鏤空組件構成，經黑色DLC處理，並以灰色刻線點綴。

A-150機芯的開發、加工、裝飾、組裝、調校和包裝，全都在Angelus設於拉紹德封的製錶工廠中完成。(圖片提供：Angelus)

腕錶的雙追針功能將中央的計時秒針一分為二，令腕錶可以同時進行兩個獨立的計時動作。任何時候，只要按壓同一顆按鈕，即可讓兩枝指針互相追趕直至重疊。同時，有了飛返雙追針功能，在無需先將指針停止再歸零下，只需按壓按鈕一次，即可歸零並重新計時，而且這項卓越的功能絲毫沒有令U30的線條輪廓有所失色。事實上，雙追針按鈕內置於錶冠的3點鐘位置，幾乎沒有伸出錶冠外。同樣地，計時開始和歸零的按鈕亦不凸出，相反牢牢嵌入於U30黑色鈦金屬錶殼中心的整體線條之中。

秒錶和計時碼錶的結合，使腕錶可精確地測量更短促的時間。(圖片提供：Angelus)

雙追針技術不算低，加上鏤空款式就更加罕見。將鏤空零件融入到架空結構中，令實心錶面的面積減到最低。腕錶所配備的A-150機芯，當中的指針、夾板、輪列結構和導柱輪、主夾板、自動盤之間層次分明，美感上已經滿分。

一錶有齊鏤空、全自動、動力儲存、雙追針、飛返計時和陀飛輪，實力超班。(圖片提供：Angelus)

此外，具備動力儲備指示功能的計時碼錶並不常見，因為傳統的計時器佈局，幾乎沒有給其他儀表留下空間。而U30則以稍為不對稱的格局，將動力儲備指示安裝在7時30分這個位置。此外，陀飛輪計時碼錶雖已屬特別，可是陀飛輪雙追針裝置更加是極度考驗機芯功能。能將這款旋轉微調裝置整合到包含了大量精密部件的A-150機芯之中，可見錶廠的實力。