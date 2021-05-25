【畢加索】神秘的第三枚腕錶拍賣　個人品牌大師的絕佳典範

畢加索（Pablo Picasso）是天才畫家無人不知，他的作品曾登上畫作拍賣最高價之位，生前坐擁幾百億身家，如果說是世界上最多人認識的藝術家也無不可。除了他的畫作，照片亦廣為流傳，而且很多都有鬼馬的表情，而他作畫時所拍的照片當中，眼利的錶迷又會經常從中看到他佩戴手錶，當中積家（Jaeger-LeCoultre）的月相腕錶以及勞力士（Rolex）GMT-Master最為人所熟知，另外一枚「神秘」的腕錶最近終於登上拍賣場，最大的特色是錶盤上以剛好「Pablo Picasso」12個字母取代了數字時標，可謂是這位自我宣傳大師的標準演繹。

畢加索擁有的Jaeger-LeCoultre Triple Date Moonphase（圖片來源：Jaeger-LeCoultre）

在這個年代，自我宣傳、建立個人品牌無比重要，每個人都潛質做Influencer，擁有自己的Channel，讓自己的作品在世界上宣傳開去，這一點對於藝術創作者尤其重要。不過早在上世紀還是黑白照片的年代，畢加索已經深明這個道理，後世回看不禁要稱他為營銷天才。世界上大部份的藝術家出生以來都是沒有名氣的，如果遁「正路」讓人認識自己的作品，要遇到伯樂可謂萬中無一，所以畢加索打從一開始就走一條自我宣傳之道。

畢加索的簽名（圖片來源：Wiki）

剛到埗藝術之都巴黎的時候，畢加索就知道要別人買自己的畫，首先要讓畫廊的老闆們都認識自己的名字，據說這時他請人來逛畫廊，並詢問有沒有畢加索的畫賣，久而久之就算沒有見過畢加索本人，名字早已流傳起來，最重要的是他並非空心老倌，自信有的是實力。到了成名之後，他買東西甚少用現金而是簽支票，每一次消費就等於留下自己的簽名，而收到支票的人當然不會為了少少金額而去兌錢，而是把支票收藏起來，或展示在店內證明畢加索來過，又是一個互惠互助互相宣傳的成功例子。

是次拍賣的作品（圖片來源：Getty Images）

畢加索的營銷實例多得可以出教科書，說回是次的重點，在巴黎Bonhams一場豪華手錶拍賣場上首次拍賣畢加索的腕錶，畢加索身家豐厚，但從來沒有人稱他為錶迷，只不過從眾多照片上可見，他的確愛錶。是次作品是三枚已知錶盤帶有Pablo Picasso名字的作品之一，當年只定制三枚，除了這枚32mm不鏽鋼錶殼之外亦有金色版本，不過另外兩枚已屬畢卡索基金會所有，由瑞士獨立鐘錶生產商Michael Z. Berger於60年代製作。以畢加索名氣之大此作應該聲名大噪，可是估價以12,000至18,000歐元之低旋即引來熱烈競標，最後以近廿倍的219,050歐元成交，不過老實說畢加索的畫作實在買不起，能夠入手一枚他親身戴過的腕錶也算是物有所值的藏品。據Bonhams方面所言，此作是畢加索行事作風的絕佳典範，畢竟他以出色的自我宣傳而聞名，把名字放上錶盤？只是基本操作吧。