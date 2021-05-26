【超級血月】在手腕上賞月　月相錶盈虧精準度竟千年才誤差一天

今日（5月26日）是甚麼日子？可能不少朋友早在上個月已經在期待今天，因為在四月出現過一次「超級粉紅月亮」之後，今天將會迎來「超級血月」（Super Blood Moon），即是比平常月亮更大更亮的「超級月亮」再遇上難得一見的月全食，據天文台指出，月全食將於7時11分出現持續15分鐘，屆時甚至天未黑就會見到路人抬頭賞月的景象。自古以來月亮都是優美的象徵，在鐘錶界甚至有一項技術「月相」（Moonphase）是專為「賞月」而設。

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本來月相是觀測天文的術語，但自從17世紀開始月相就成為鐘錶的一種設計，將月相盈虧的變化實現在錶盤之上。到了今天月相功能已經有多種變化，最傳統的設計是錶盤上傘型小視窗之下搭配轉盤，然後大家可能會好奇月相設計的精準度有幾高？最初月相盤的設計只有59個齒輪驅動，月亮運行的周期平均為29.5天（大月為30、小月為29），但由於不可能做到29.5個齒輪，於是就直接乘以2變成59個，所以一個月相盤就有兩個月亮來呈現，而可能熟悉鐘錶的朋友都知道，這是由著名的品牌寶璣（Breguet）的創立人寶璣大師所設定的，除了制定最初的月相齒輪數之外，還有陀飛輪及自動上鍊機制等發明，果然是大師。

一枚40年代製的Breguet月相錶於富藝斯拍賣出286,000瑞士法郎（約2,480,624港元）（圖片來源：Phillips）

不過隨著時代發展，很快地人們就發現其實月亮的平均周期並非簡單的29.5日，而是29.530588日，久而久之最初的月相錶就會出現誤差，甚至大到每兩年半就誤差一日，而解決方法還是老辦法——增加齒輪數，1985年IWC推出的DaVinci首次出現了135個齒輪的設計，誤差要到122年才誤差一日，到時就是數代人之後的問題了，不過鐘錶引人入勝之處往往是工藝的精細與出奇地精準，直到1999年由朗格A. Lange & Söhne推出的月相錶發展到上千年才會誤差一日，直到今天，技術已經精準到數千年誤差一日，恐怕人類到時都已經住上了火星只能見到暗淡的月亮了。