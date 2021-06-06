林志穎出席賽車活動曬名錶　限量版RICHARD MILLE價值超過400萬

演藝圈不老男神林志穎是出了名的車狂，他除了本身就是一名賽車手，家中收藏的名車更是不計其數，雖然沒有做過正式統計，但他應該是華人演藝圈中豪車數目名列前茅的車王之一無誤。早前林志穎和名模老婆陳若儀共同前往麗寶國際賽車場參加McLaren Speedway賽道日活動，他開心地在IG上分享自己和參與活動的眾多McLaren超跑合影，甚至也親自下場在賽道上小試身手。雖然不老男神的顏值和現場眾多平常難得一見的超跑放在一起已經夠吸睛了，但我們從中還是找到了其他不容錯過的亮點⋯⋯

在林志穎和陳若儀各自於IG分享的照片中，他們夫妻檔很有默契地挑選了一張從觀眾席望向賽道的獨照，由於兩人都把手肘撐在護欄上，因此手上戴的錶自然也就看得一清二楚。過去我們都先入為主地認為林志穎就是愛車，但對於身價肯定是千萬元起跳的他來說，喜歡的玩物可絕對不只有跑車而已，就以這次他戴著出席McLaren Speedway活動的錶來說，從橘色錶帶以及酒桶型錶殼可以大致看出那是出自同樣很熱愛賽車的獨立製錶品牌RICHARD MILLE。

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光是RICHARD MILLE手錶的名稱亮出來，就可以確定那是款百萬台幣身價以上的豪錶，進一步確認林志穎的錶後，更發現那是品牌前幾年發表的RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼錶。

這只RM 11-03的外殼由極薄的碳纖維與橘色石英複合材質（TPT composite）組成，橘色讓人直接聯想起McLaren，而Carbon TPT材質則能增強RM 11-03的耐用度。鈦合金按把的造型與Mclaren 720S的前大燈設計相呼應。錶殼三點鐘方向5級鈦金屬錶冠同樣靈感是來自Mclaren跑車輪圈造型。這款限量500只的錶，主要是提供給擁有McLaren Ultimate Series超跑的車主購買，錶款目前在知名二手錶網站Chrono24的行情大概在1795萬台幣左右，猶如戴著一款行走的超跑走在路上。

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至於陳若儀當天佩戴的手錶珍貴程度也不遑多讓，她並非戴著寶石鑽石鑲很大的那種華麗珠寶錶，反而是戴上現在最夯的高級不鏽鋼運動錶，而且還是錶王百達翡麗的王牌系列金鷹Nautilus旗下的5980/1A計時碼錶，這款錶搭載的CH 28-520C機芯為2006年當時百達翡麗推出的首枚自動上鍊計時機芯，它採用導柱輪與垂直離合機制，有效解決啟動與停止計時時，計時秒針因衝擊造成的延遲與快慢抖動情況，大幅提升計時精準度，亦是少見具備寶璣雙層游絲的自動上鍊機芯。

目前5980/1A計時碼錶已經在幾年前停產，同樣在Chrono24網站公開的市場價格大致都在300～400萬台幣左右的水準，價格已經漲到超過手錶當年訂價的一倍以上，行情不因停產而有所衝擊，反而還不斷提升它的市場價值。

林志穎夫妻檔當天穿著其實還滿輕鬆休閒的，可是手上戴的錶卻都是錶迷眼中的超級大物，加起來可能行情超過兩千萬台幣！如此高檔的夫妻名錶組合，戴著去參加McLaren車主活動，看起來的確滿合理的，從中也突顯他們夫妻倆收藏名錶的好眼光。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不老男神林志穎帶愛妻參加McLaren活動 手上名錶超搶鏡】