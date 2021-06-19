Patek Philippe金鷹玫瑰金5990/1R行情大漲　超原價3倍達40萬美元

PATEK PHILIPPE百達翡麗2021年推出了Nautilus金鷹系列功能數一數二複雜的5990兩地時間計時款的玫瑰金版本，打破之前這款僅有不鏽鋼錶殼的傳統。

原本PP 5990/1A就是一款定價超過40萬港元的高檔運動錶，可想而知進階成玫瑰金錶殼後的PP 5990/1R，定價肯定會再往上翻，品牌針對這款訂出的價格為763,900港元，其實已經算是不鑲鑽的金鷹款式中價格最頂尖的作品之一了，通常我們會想說市場應該比較愛不鏽鋼錶殼的金鷹，這種貴金屬版本的複雜功能款熱度應該沒這麼高——畢竟它的定價門檻高很多，想入手得先確保口袋夠深才行。

不過有時高級市場的想法就是這麼難捉摸，根據外媒在IG上披露的消息，你猜猜看5990/1R目前的行情會是多少？答案可能有點震驚，目前在美國的二手錶市場，5990/1R已經被喊價到了40萬美元的程度！40萬美元對照5990/1R的美元定價（約106,452美元）已經是將近三倍的價格了，可見現在市場不只是瘋金鷹5711/1A而已，就連5990/1R這種貴金屬且帶有進階功能的款式一樣行情超好。

PP百達翡麗今年推出的Nautilus金鷹系列5990玫瑰金版本，究竟有甚麼獨特之處令錶價可以升至40萬美元？（點擊放大欣賞）▼▼▼

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5990/1R除了具備金鷹系列許多的經典特徵之外，換上與系列息息相關的藍面以及它實用便利的兩地時間功能，都可能是助長手錶行情往上衝的原因。這款錶的兩地時間指針能疊在所在地時間指針的下方，因此當佩戴者不需要使用兩地時間功能時，可以把它當成一般的二針手錶使用（至於計時功能則是看個人需求）。

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一旦佩戴者為了旅行、公幹等不同目的而需要飛到國外去時，這時只要按壓錶殼左側的所在地時間指針快調按把，便能以一小時為單位前後調校所在地時間的時針，至於上層的時針移動後，露出下方的鏤空指針也就是用來指示原居地時間之用。

一般兩地時間手錶如果沒有特別標示24小時，會讓人比較不容易判斷原居地目前是處於AM還是PM時間，關於這點，PP也設想周到地在面盤3點與9點方向分別替所在地和原居地設置日夜顯示窗，透過視窗轉盤呈現的淺色調或深色調即可輕鬆判別白晝與黑夜。

雖然現在處於疫情時代，出國充滿染疫的風險，不過我們都知道疫情再可怕也終究會有緩解平息的一天，收藏家們會想要入手這款錶，以常理推想他們也不會馬上就喜新厭舊，反而等到疫情結束後，跨國移動又變頻繁時這款錶更能派上用場，所以現在有機會入手他們還是很願意付出高昂代價，只是原本定價70多萬元的錶被喊到超過300萬元，只能說錶王的招牌和品質就擺在那，讓人願意以如此高的溢價水準迎回這款運動錶中的菁英份子。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：現在百達翡麗金鷹5990市場價格漲到要定價4倍！？】