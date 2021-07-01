Rolex｜2021新款Explorer與初代探一比較　回歸原初保持鮮明特色

ROLEX勞力士2021年小小出人意料地發表新改款的Explorer一代，除了出現系列首見的Rolesor半金錶殼外，手錶外觀另一個重要變革就是把錶徑從39mm縮小為36mm，對於近年才開始接觸高級手錶的玩家來說，錶徑改小的Explorer可能一開始會有一點不適應，但是對玩錶資歷相對豐富悠久的老司機來說，36mm才更符合Explorer原始的印象。

勞力士在1953年首度打造出Explorer手錶時，它的錶徑便是設定為36mm，這在當時算是相對大型的尺寸，目的就是要讓探險家在戶外活動時可以擁有清晰的手錶閱讀效果。其實Explorer從問世後一直到2010年那次改款，才因應時代趨勢而把錶徑加大為39mm，因此2021年探一縮小的錶徑與其說是新變化，不如說是回到原始的設定會更貼切。

探一經過幾個世代以來的演進，大體而言它的外觀變化不算非常大，系列有些特徵從誕生以來一路保存至今，當然其中的細節肯定會不一樣，可是整體的設計風格60幾年來倒是始終如一。由以下兩點可以看到Explorer歷經數十年的發展依舊不變的識別特色，而這些特點在2021年手錶的錶徑回復到36mm後，又更有與1953年初代作品隔空輝映的味道了。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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1. 面盤字體與指針樣式

（Credit：世界腕錶）

1953年初代Explorer在面盤12點方向分別放上了皇冠標誌、ROLEX、OYSTER PERPETUAL與EXPLORER等字樣。2021年新款探一重現了這樣的設計，其中品牌再度將「EXPLORER」字樣從39mm舊款原本放置的6點方向往上拉到12點方向；再者手錶配置的賓士針造型經歷了這麼多代的演進後還是不變，但是細看包括皇冠Logo、字體以及指針的細節處理都變得更精緻了，散發與時俱進的質感。

2. 3、6和9點方向特別使用阿拉伯數字時標

（Credit：世界腕錶）

Explorer的面盤除了賓士針外，勞力士精心採用幾何造型與阿拉伯數字交錯的時標設計也是一大不變特徵，面盤上僅有3、6和9點方向的時標是阿拉伯數字，這個帶有巧思的設計一直延續到今日還在繼續進行中。不過一如上面提到的面盤字體與指針造型，3、6和9點方向的阿拉伯數字時標，也在這麼長時間的演進中變得更講究和細膩，目前Explorer面盤上的時標已改為金質立體鑲嵌設計，表面再填入Chromalight夜光塗料，使手錶在暗處的閱讀效果不會受到太大影響，看起來與在明亮處同樣清晰。

Explorer 2021年新增錶殼採用不鏽鋼與黃金組成的半金款式124273，顛覆系列以往清一色都是不鏽鋼錶殼的定律。（Rolex官網）

2021年勞力士將Explorer改回更貼近系列原始的樣貌，對於這種向系列歷史致敬的作法喜歡與否見仁見智，不過探一長期以來都還能保持鮮明特色，這點仍是相當值得肯定的事。而本來在品牌旗下各運動錶系列中，Explorer算是市場關注度比較低的一款，藉由這次新款引發的話題討論，或許對探一未來的發展會是個轉變的契機也說不定。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士初代Explorer和2021新探險家比較變化】