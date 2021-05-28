TAG Heuer經典神作換上鈦金屬錶殼　紀念一級方程式最華麗賽事

TAG Heuer的經典之作不少，錶廠於1969年推出的Monaco腕錶，以格蘭披治一級方程式大賽中最為華麗的盛事命名，可謂一時傳奇。

黑色的計時器、鮮紅點綴的中央指針、12時位置的紅色刻度標示等，令整體造型更有個性。(圖片提供：TAG Heuer)

原版 Heuer Monaco設計處處可見偏鋒，由藍色金屬錶盤、紅色配淺藍指針，以至最重要的方形防水錶殼，並內置史上第一款自動計時機芯，更將錶冠設於左手邊。五十多年後的今天，TAG Heuer Monaco正式以鈦金屬特別版作全新演繹，絕對沒有令人失望。

方形防水錶殼是系列最初推出時的一大驚人之作。(圖片提供：TAG Heuer)

TAG Heuer Monaco這次選用系列少見的鈦金屬，錶殼的第二級鈦金屬以輕巧與堅硬聞名，配合噴砂處理令表面呈啞光效果，賦予腕錶一股粗獷美態。

錶盤刻度與計時器均覆以白色Super-LumiNova夜光塗料，確保在任何環境均清晰易讀。(圖片提供：TAG Heuer)

新作銀色錶盤完美配搭鈦金屬錶殼，黑色的計時器、鮮紅點綴的中央指針、12時位置的紅色刻度標示等，則令整體造型更有個性，也同時呼應跑車賽道和TAG Heuer的招牌用色。計時按鈕設於錶殼右面，錶冠設於左面，延續TAG Heuer Monaco系列特色。

新作機芯以Calibre 11自動計時機芯為基礎再作改良。(圖片提供：TAG Heuer)

賽車世界亦啟發運動風碳灰色鱷魚皮錶帶設計，橡膠形態令人聯想到賽車輪呔的坑紋。錶盤刻度與計時器均覆以白色Super-LumiNova夜光塗料，確保在任何環境均清晰易讀。

計時按鈕設於錶殼右面，錶冠設於左面，延續TAG Heuer Monaco系列特色。(圖片提供：TAG Heuer)

TAG Heuer Monaco 鈦金屬特別版配備的機芯，以1969年首度於Monaco原版腕錶亮相的著名Calibre 11自動計時機芯為基礎再作改良，機芯鐫刻「Monaco Heuer」標誌，呼應1969年腕錶錶殼設計。腕錶限量發行500枚，也增加了其收藏價值。