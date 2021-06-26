HUBLOT宇舶獨家彩色陶瓷技術揭秘　藍陶瓷Big Bang新錶全球大缺貨

陶瓷錶近期又再度獲得市場青睞，尤其一些知名品牌的人氣系列搭上陶瓷殼後，對於手錶的行情也能起到加分的作用；2021年有款陶瓷錶引起了我們的注意，那就是HUBLOT宇舶的Big Bang Integral Ceramic。

HUBLOT宇舶Big Bang Integral Ceramic的陶瓷殼設計究竟有多驚為天人？一起來先睹為快吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

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宇舶招牌系列融合彩色陶瓷錶殼話題性十足

提到Big Bang系列，它是宇舶最著名的代表作，身為品牌目前歷史最悠久的產品，Big Bang自2005年問世至今衍生出相當豐富的家族成員矩陣，包括材質、功能、設計乃至創作主題（例如與運動、藝術等各領域合作發行的聯名錶）等都頗為精彩。

2020年品牌重新替Big Bang系列打造「Integral」這種一體式鍊帶設計讓人眼睛一亮，因為回顧宇舶的製錶歷史，搭配鍊帶的手錶數量相對稀有，因此當Big Bang Integral首度現身時，市場的驚豔感可想而知，品牌當時分別製作出鈦金屬、皇金以及黑色陶瓷等不同材質款式，到了2021年宇舶更是集中火力示範他們近年研發有成的陶瓷工藝，因此新亮相的Big Bang Integral清一色都是陶瓷材質，於黑色之外再添加藍色、白色與灰色三種陶瓷款式。

彩色陶瓷殼為宇舶獨門絕活

現今陶瓷手錶算是相對普及，不少品牌都先後研發出這種堅硬且耐磨抗刮的材質，不過宇舶製作的陶瓷手錶有個亮點，在於色彩繽紛程度冠絕錶壇，一般陶瓷錶殼多半是黑色或白色這種基本色，但是宇舶自從2018年開創出業界首見的彩色高科技陶瓷材質後，彷彿就像被打通了任督二脈般，相繼推出紅、藍、米、綠、黃等五種色調的陶瓷錶殼，其中又以藍色陶瓷相對特殊一點，因為宇舶的藍色陶瓷還能調配出各種色階深淺度，加上目前藍色手錶的人氣又很旺，使得宇舶出產的藍色陶瓷手錶成為收藏家眼中不容錯過的一大標的物。

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Big Bang Integral Ceramic藍色為近期市場爆款

在2021年三款Big Bang Integral Ceramic中，藍色陶瓷的詢問度相對最高，至今這款藍陶瓷聽說只要一到貨就會被秒殺，雖然宇舶並沒有限量發行，但在全球的搶手度都高，所以目前也呈現缺貨的狀態。根據店家透露，入手藍陶瓷Big Bang Integral Ceramic的錶主都對它的色彩飽和度以及精緻的雙重打磨修飾感到滿意，雖說這款陶瓷殼目前的顏色還算多，但通常客人對藍色的興趣還是最高，畢竟放眼錶壇，藍陶瓷殼的數量不多，尤其還是連鍊帶都是藍陶瓷的手錶，大概也僅有宇舶一家而已，就是這種獨特性帶動這款手錶熱賣。

得來不易的彩色陶瓷

藍色陶瓷受歡迎與它的稀有性脫不了關係，傳統黑與白色陶瓷錶殼已屬製作不易的現代科技材質，因為陶瓷在燒製成型後，體積往往會再縮小約30%，而金屬材質只需正常切割、加工即能大功告成，若應用陶瓷材質來製作錶殼造型層次複雜的作品，如宇舶的Big Bang系列會顯得困難許多；再者，陶瓷本身具備的高硬度雖然為手錶提供高強度的保護性，但相對而言，它在打磨、鑽孔等製作過程的難度也會升高。

至於過往陶瓷材質多半以黑、白兩色為主的原因在於，製錶品牌利用高溫燒製陶瓷後，它們的顏色都會偏暗，也往往只能燒出常見的基本色，但是宇舶設於瑞士尼翁總廠的物質研發部門與冶金材料實驗室前後花了約4年時間，終於找出陶瓷製作過程中溫度與壓力的平衡點，讓陶瓷內部的彩色成份不會因為高溫燒製而「掉色」，因而得以呈現前述提到多達5種色調的彩色陶瓷，如今品牌的陶瓷製作方式共蘊含三項專利技術，這也是宇舶藍陶瓷Big Bang Integral Ceramic能夠成為現今全球爆款的關鍵原因。

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一體式鍊帶既有特色 佩戴舒適度也隨之優化

除了藍陶瓷殼之外，Big Bang Integral Ceramic的鍊帶也相當別出心裁，畢竟它是宇舶睽違5年後再度打造的鍊帶作品，相較於上回並未引起市場太強勁的迴響，這次品牌用盡心思要開創自家鍊帶手錶的一片天。仔細端詳Big Bang Integral Ceramic的鍊帶，會發現它的三板帶結構富含許多巧思，例如鍊帶兩側的鍊節看起來就跟計時按把的造型如出一轍，同時鍊節零件邊緣的倒角範圍很廣，事實上手錶整體包括錶圈、錶殼邊緣的倒角也都一樣具有更大的倒角面積，如此設計提高了零件製作過程的難度，但從美學角度來看，對於手錶的視覺印象有正面幫助。有別於多數搭配皮帶或膠帶的HUBLOT手錶在錶耳附近為了要強化耐用性而提升錶帶材質的硬度，由陶瓷鍊節所構成的鍊帶反而更能貼合於手腕，加上鍊帶與錶殼又是一體式設計，這使手錶的佩戴舒適度又更優化，凡此都讓品牌全新的鍊帶創意更能吸引愛錶人士的青睞。

若你最近想入手藍陶瓷Big Bang Integral Ceramic，可是因缺貨暫時無法如願的話，其實品牌旗下也還有其他藍陶瓷款式可以考慮，例如早前宇舶又發表了配置藍陶瓷錶圈的Big Bang Unico 42mm和Spirit of Big Bang 42mm（兩款分別有鈦金屬和皇金錶殼），想感受這種獨特彩色陶瓷設計的人，目標從來就不會只有一款而已，以下便列出即將發行的兩款宇舶藍陶瓷圈新作規格讓大家搶先看。

假如買不到Big Bang Integral Ceramic，HUBLOT宇舶旗下還有其他藍陶瓷款式可供選擇，也許可以先解解癮~（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：爆款+1 HUBLOT Big Bang彩色陶瓷得來不易現貨難】