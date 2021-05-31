【IWC】紀念與Mercedes-AMG合作17年　特別版Pilot全新高科技大作

IWC向來在運動腕錶系列上都給予人一種非常實用可靠的印象，擁有相同信念的德國汽車製造商Mercedes-AMG，就和IWC一直保持著緊密的合作關係，在過去17年來共同創造過許多經典。

來到今年，這對好拍檔特別推出了Pilot計時腕錶「AMG」特別版，去紀念這段美好關係。

「AMG」特別版（型號IW377903）擁有43毫米錶殼，也是第一枚配備超輕、抗刮鈦金屬錶殼的飛行員計時腕錶。(圖片提供：IWC)

腕錶特別之處，在於這既是IWC第一枚使用鈦金屬的Pilot計時腕錶搭載IWC 69385型自製機芯，並配備碳纖維錶盤。以汽車工程物料打造的飛行員計時腕錶「AMG」特別版（型號IW377903）擁有43毫米錶殼，也是第一枚配備超輕、抗刮鈦金屬錶殼的飛行員計時腕錶。

黑色壓紋小牛皮錶帶搭配對比色縫線與折疊錶扣。(圖片提供：IWC)

5級鈦金屬表面處理賦予腕錶啞光灰外觀，靈感源自AMG最具代表性的Selenite Grey Magno啞灰車色。錶盤以精細的編織碳纖維打造，物料直接取自AMG包圍零件。這些零件的生產過程相當複雜，包括加熱和壓縮，以其出色的質輕、堅硬聞名。原始物料為連續碳纖維，經過紡織機加工為織物結構，使成品具有獨特的編織「碳纖外觀」。黑色碳纖維錶盤與銀色計時小錶盤形成完美的對比，令人聯想起賽車的儀表板。

藍寶石玻璃底蓋鐫刻了Mercedes-AMG標誌。(圖片提供：IWC)

精準的IWC 69385型自製計時機芯，功能由導柱輪控制，能確保計時長達12小時。藍寶石玻璃底蓋鐫刻了Mercedes-AMG標誌，黑色壓紋小牛皮錶帶搭配對比色縫線與折疊錶扣。

5級鈦金屬表面處理賦予腕錶啞光灰外觀，靈感源自AMG最具代表性的Selenite Grey Magno啞灰車色。(圖片提供：IWC)

為慶祝這是推出全新Piloit計時腕錶「AMG」特別版，IWC早前更特別舉行了一個模型車大賽，讓參賽者贏取IWC腕錶，可謂非常有心思。