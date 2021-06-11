Rolex勞力士Daytona價格懶人包　包含2021最新隕石面地通拿定價

這陣子市場價格漲很大的ROLEX勞力士Daytona堪稱是品牌手上的人氣王牌，這個系列歷史悠久、款式選擇也很豐富，加上又是勞力士旗下少見的複雜功能作品，因此成為許多人鎖定勞力士手錶的一個重要灘頭堡。

由於具備比較進階複雜功能的關係，Daytona系列即使是最入門的不鏽鋼版本116500LN，它的定價就比一般的勞力士三針鋼錶要高出一截，近年來已經慢慢調漲到超過10萬港元的門檻。而Daytona在2020年初時曾調整過一次定價，當時漲價漲得比較多的就是不鏽鋼款式，大約有6%的漲幅，系列其他半金和貴金屬材質的漲幅大致而言也都有3%～5%左右。

「幸好」跨入到2021年，品牌並未持續針對Daytona系列調整價格，因此目前我們看到系列中各材質款式的定價還是和2020年初調整後的價格一樣。

以下就一口氣帶你瞭解包含2021年新款的隕石面在內，目前Daytona線上款式的定價各是多少（點解放大閱讀）▼▼▼

+ 16

不過勞力士在2021年4月發表新品時，倒是有點出人意料地推出三款貴金屬Daytona——它們最主要的變化就是找回過去也曾出現在系列中的隕石面盤裝飾，這使得原本面盤顏色就已經頗為豐富的貴金屬Daytona，瞬間又多了一種具有獨一無二紋理的新選擇。然而如同2019年品牌推出GMT-Master II 126719BLRO也是套用在貴金屬錶殼中，這代表手錶的入手門檻也會更高，但是全新Daytona隕石面的好處在於，它除了一口氣推出白金、黃金與永恆玫瑰金等三種材質，同時每種材質還分別配上Oysterflex橡膠錶帶或貴金屬鍊帶，因此雖然同為隕石面的Daytona手錶，但是視不同的材質以及搭配的錶帶，它們的定價都還會有細微的差異。

同場加映：Rolex｜勞力士Explorer升值潛力為何比不上Daytona？專家剖解行情（點解放大閱讀）▼▼▼

+ 10

同場加映：史泰龍藏錶與Rolex勞力士Paul Newman Daytona同場拍賣 結果是？（點解放大閱讀）▼▼▼

+ 8

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Daytona迪通拿2021價格懶人包】